Koopmeiners si candida come difensore, la rivelazione di Thiago Motta: "Questi sono i ragazzi che voglio" Thiago Motta ha svelato, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Empoli, che Koopmeiners si è autocandidato per giocare come difensore centrale viste le difficoltà della squadra bianconera nel reparto arretrato.

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha svelato, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Empoli, che Teun Koopmeiners si è autocandidato per giocare come difensore centrale viste le difficoltà della squadra bianconera dopo l’infortunio di Pierre Kalulu durante la partita di Champions League contro il Benfica.

Il centrocampista olandese ha ricoperto questo ruolo in passato e si è proposto di farlo di nuovo per dare una mano alla squadra in questo momento difficile. A rivelarlo è stato l'allenatore bianconero con queste parole: "Koopmeiners è stato il primo a dirmi che da centrale può giocare se la squadra ha bisogno. Questi sono i ragazzi che voglio avere. Sono convinti del lavoro che facciamo e di aiutare la squadra. A prescindere dal ruolo e dai minutaggi. Vogliono aiutare, si impegnano per il bene del gruppo e della squadra, anche mettendosi in difficoltà. Per questo si meritano tutta la mia stima come sanno che hanno, per l’impegno, la voglia e la compattezza, l’unità che hanno con l’obiettivo di vincere le partite per il bene della Juventus".

Teun Koopmeiners ha iniziato come centrale di difesa nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, squadra da cui l'ha prelevato l'Atalanta: il numero 8 bianconero non gioca in quel ruolo da tempo ma lo conosce bene e potrebbe interpretarlo in caso di emergenza. Nel corso degli anni è stato portato in mezzo al campo per poter sfruttare le sue doti tecniche e le sue letture di gioco: all’Atalanta è arrivata l'esplosione definitiva.

Thiago Motta: "Gli infortuni sono un fatto, non un alibi"

Thiago Motta ha risposto in maniera molto piccata ad una domanda su quanto abbiano inciso gli infortuni nel percorso della squadra: "Non sono un alibi, ma una realtà. Sono un fatto. È chiaro che ci sono anche momenti. Dopo una sconfitta sembra che ci sia una scusa, mai fatto e mai lo faremo. Ma è un fatto. Anche in altre squadre negli ultimi anni hanno vinto tantissimo avendo degli infortuni non sono riusciti a mantenere un certo livello. Siccome non l’abbiamo utilizzato come alibi, non le utilizzeremo come in futuro. Siamo arrabbiati perché vogliamo vincere. Domani abbiamo una squadra come l’Empoli che verrà a giocare al massimo anche qui. Faremo la nostra partita sempre con l’obiettivo di avere la vittoria finale".