Alla vigilia della sfida con il Siviglia Ronald Koeman è stato costretto a interrompere la conferenza stampa perché perdeva sangue dal naso. Il tecnico del Barcellona ha provato a contenere il gocciolamento utilizzando anche un fazzoletto ma quando s'è accorto che l'epistassi non si fermava ha abbandonato la sala per farsi medicare. Non è la prima volta che accade una cosa del genere all'ex calciatore olandese, gli era successa anche a gennaio scorso prima della sfida con l'Athletic Bilbao.

Qual è la causa della perdita di sangue dal naso

Cosa è successo? Come sta e qual è la causa della lieve emorragia? La spiegazione è da ricercare nell'effetto di alcuni farmaci per cardiopatici che l'allenatore blaugrana assume da quando, a maggio scorso, prima di accettare l'incarico alla guida dei catalani, s'è sottoposto a un intervento al cuore. Fu necessario come conseguenza di un piccolo infarto: avvertì il malore a casa, dopo aver percorso circa cento di chilometri in bicicletta, e venne trasportato d'urgenza in ospedale ad Amsterdam.

A maggio scorso l'operazione al cuore

Nell'operazione alle arterie coronarie venne inserito uno stent per agevolare il regolare flusso sanguigno. Fu dimesso dopo qualche giorno in buone condizioni di salute, tre mesi dopo avrebbe preso il posto di Quique Setien nella fase più delicata della stagione del Barça.

Come sta Koeman, la nota della società catalana

Koeman adesso sta bene, come confermato anche dalla società catalana che ha sottolineato come sia il tecnico, 58enne, il suo staff e i calciatori sia sottoposti a controlli continui nel rispetto dei protocolli sanitari. L'ex ct della nazionale olandese sarà, dunque, in panchina per il doppio confronto con gli andalusi: sabato è in programma il match della Liga che farà da prologo all'altro incontro (mercoledì prossimo al Camp Nou) per il ritorno della semifinale di Coppa del Re. All'andata il Barça venne sconfitto per 2-0 con gol di Koundé e dell'ex Rakitic mentre in campionato è terzo a +2 sul Siviglia.