Per Jurgen Klopp quello attuale sembra essere un periodo molto difficile. Il tecnico tedesco del Liverpool infatti solo qualche giorno fa ha perso la madre e oggi, dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Leicester (3-1 per le Foxes fissato dalle reti di Maddison, Vardy e Barnes che hanno rimontato l'iniziale vantaggio ospite firmato da Momo Salah) in conferenza stampa ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. E a scatenarlo è stata una domanda posta da un giornalista nella consueta conferenza stampa post-partita.

Per i Reds, quella rimediata oggi, è infatti la terza sconfitta consecutiva in Premier League, un ruolino di marcia che li ha portati lontanissimi dalla vetta della classifica (sono 13 al momento i punti di svantaggio dal Manchester City di Pep Guardiola che ha anche una gara giocata in meno) e dunque praticamente fuori dai giochi per la lotta al titolo di campione d'Inghilterra di cui sono i detentori avendolo conquistato nella passata stagione.

Un provato Jurgen Klopp, scosso negli ultimi giorni anche dalla perdita della madre, non ha retto al carico emotivo in conferenza stampa e si è lasciato andare dopo una domanda scomoda. Parlando ai giornalisti dopo la partita al King Power Stadium di Leicester City, l'allenatore tedesco è infatti apparso molto emozionato quando gli è stato chiesto se con questa ennesima sconfitta stagionale (la terza di fila dopo quelle con Brighton e Manchester City) stava dicendo definitivamente addio alla corsa per il titolo di Premier League con Klopp che in lacrime ha risposto con un laconico "Sì … non posso crederci, ma sì".