Klopp e la trattativa segreta con Mbappé: “Su un jet privato enorme. Giravamo in tondo per non farci vedere”

Klopp ha raccontato di quando ha provato a portare Mbappé al Liverpool: “Il trasferimento inesistente più costoso in cui abbiamo investito. Abbiamo portato la famiglia in un jet”

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Kylian Mbappé ha trascinato la Francia alle semifinali dei Mondiali dopo la vittoria contro il Marocco, in una partita dove è successo di tutto. Alla fine a bordocampo ha trovato Jurgen Klopp, l'ex allenatore del Liverpool che è un suo grande ammiratore, al punto da aver architettato un piano nel 2017 per portarlo alla sua squadra in Premier League. Quasi nessuno conosceva il retroscena di mercato raccontato dall'allenatore che ha rivelato il curioso metodo con cui è avvenuta la trattativa.

Klopp è inviato ai Mondiali per Magenta TV, un'emittente tedesca, e i suoi siparietti sono diventati molto vitali sui social così come il racconto di quando ha cercato di convincere l'attaccante a firmare per il Liverpool. Nessuno doveva sapere di quell'incontro e per questo è stato organizzato in un enorme jet privato durante un volo in cerchio sui cieli di Nizza.

Klopp racconta la trattativa per Mbappé

All'epoca il francese non aveva ancora firmato un contratto professionistico con il Monaco ed era pronto per il salto in una big europea. L'intenzione di Klopp era quella di bruciare tutti sulla concorrenza e dopo un anno affondò il colpo con il Liverpool, sapendo che sia PSG che Real Madrid gli avevano proposto delle condizioni economiche impossibili da eguagliare. La trattativa doveva essere svolta in gran segreto, per questo l'allenatore aveva escogitato un piano: "Il trasferimento inesistente più costoso in cui abbiamo investito. Siamo volati da Blackpool a Nizza. A Nizza, tutta la famiglia Mbappé è salita su un jet privato con cinque stanze. Poi siamo volati in cerchio, abbiamo parlato con la famiglia, mangiato cibo delizioso. Non dovevamo essere visti".

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Tutta la trattativa si è svolta in volo, lontana da occhi indiscreti, e si è svolta mentre il jet andava in tondo dandogli il tempo di parlare. La chiacchierata avvenne nel 2017 su pressioni della mamma di Mbappé, come aveva raccontato il giocatore nel 2022: "Ho parlato con il Liverpool perché è il club preferito di mia mamma Non so perché, dovrete chiederlo a lei". Nonostante le preferenze alla fine il francese andò al PSG e il resto è storia, ma sua madre ancora oggi nutre una simpatia per il Liverpool e Klopp che le ha mandato anche un bacio dal campo quando si è accorto della sua presenza sugli spalti durante la partita contro il Marocco.