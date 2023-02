Klinsmann è il nuovo c.t. della Corea del Sud, nel contratto c’è una clausola particolare Jurgen Klinsmann è stato nominato c.t. della Corea del Sud. L’ex attaccante dell’Inter ha firmato fino al 2026. Per contratto dovrà trasferirsi in Corea e dovrà vivere lì fino al termine del suo mandato.

A cura di Alessio Morra

Un numero impressionante di nazionali ha cambiato l'allenatore dopo i Mondiali del Qatar. Pian piano tutte le caselle si sono completate. Solo il Brasile ha scelto un tecnico ad interim, in attesa forse di Ancelotti. La Corea del Sud è stata l'ultima a scegliere ed a sorpresa ha nominato come erede di Paulo Bento, che è stato a un passo dalla panchina della Polonia, Jurgen Klinsmann, che sembrava aver deciso di abbandonare la carriera di allenatore. Il tecnico tedesco, che da anni vive negli Stati Uniti, proverà a qualificarsi per i Mondiali del 2026, che si terranno proprio in Nord e Centro America.

Una scelta sorprendente quella della federazione coreana che da anni punta su allenatori stranieri, ma che ha convinto Klinsmann che negli ultimi otto anni è stato allenatore per appena tre mesi (all'Hertha Berlino). Giocatore di altissimo livello, lo si ricorda soprattutto per i suoi trascorsi all'Inter, campione del mondo a Italia '90 e d'Europa nel 1996 con la Germania. Il biondo attaccante è stato un bomber capace di quasi 350 gol in carriera.

Klinsmann è stato per due anni c.t. della Germania, che portò al 3° posto nei Mondiali 2006.

A 40 anni ha iniziato a fare l'allenatore o meglio il c.t., venne scelto per guidare la Germania ai Mondiali 2006, arrivò terzo prima di lasciare il posto a Low. Da allenatore di club ha guidato senza fortuna il Bayern, esonero e senza titoli, prima di tornare selezionatore con gli Stati Uniti, che portò ai Mondiali 2014. E ora c'è la Corea del Sud. L'esordio è previsto per il 24 marzo quando ci sarà l'amichevole con la Colombia. Klinsmann ha firmato fino al 2026, l'obiettivo è quello di disputare e con profitto i Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.

Questo il comunicato della federazione coreana: "Abbiamo nominato l’allenatore tedesco Jurgen Klinsmann nuovo capo allenatore della nazionale di calcio. La durata del contratto con l’allenatore Klinsman è di circa 3 anni e 5 mesi da marzo alle finali dei Mondiali 2026 in Nord e Centro America. Lo stipendio non è stato divulgato. Lo staff tecnico verrà deciso presto. Come condizione del contratto: Klinsmann dovrà vivere in Corea durante il mandato".

Jurgen Klinsmann ha vestito anche la maglia dell’Inter, in panchina c’era Giovanni Trapattoni.

Queste le parole di Klinsmann: "Sono molto felice e onorato di essere il capo allenatore della squadra nazionale di calcio coreana. So bene che la squadra nazionale coreana si è costantemente sviluppata e ha prodotto risultati per un lungo periodo di tempo. Mi sento onorato di seguire le orme di grandi allenatori che hanno diretto la nazionale coreana, dall’allenatore Guus Hiddink all’ex allenatore Paulo Bento. Farò del mio meglio per ottenere risultati di successo nella prossima Coppa d’Asia e nella Coppa del Mondo 2026″.