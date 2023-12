Kim sorprende tutti al Bayern con la partita perfetta: rialza la testa segnando il suo primo gol Dopo aver toccato il fondo contro l’Eintracht Kim si rialza e trascina il Bayern Monaco con la migliore prestazione dell’anno: in difesa è un mur e nel secondo tempo segna anche il primo gol in Bundesliga.

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'uomo copertina in Bundesliga diventa Kim Min-jae: non una novità per chi era abituato a vederlo in Serie A con la maglia del Napoli da assoluto dominatore della difesa, ma per tutti i tifosi del Bayern Monaco è una piacevole sorpresa. Nel 3-0 contro lo Stoccarda ha segnato il primo gol della sua esperienza tedesca (la doppietta gli è stata negata dal VAR) e con l'assist per la rete di Kane ha chiuso una prestazione quasi perfetta guadagnandosi la corona del migliore in campo.

Soltanto una settimana fa il sudcoreano aveva toccato il punto più basso della sua avventura con il Bayern nel 5-1 subito contro l’Eintracht, una sconfitta pesantissima in cui era stato protagonista di una partita disastrosa. I tifosi non gli avevano risparmiato le critiche più pesanti, arrivando a mettere in dubbio l'utilità dell'investimento fatto la scorsa estate. Otto giorni più tardi Kim ha ribaltato il tavolo, prendendosi la scena con la miglior partita mai giocata in Bundesliga.

Nel primo tempo ci aveva provato con il gol annullato poi da VAR per fuorigioco, ma la gioia ha dovuto attendere poco prima di poter esplodere: al 63′ Pavlovic gli ha offerto l'assist perfetto per il colpo di testa vincente, un gesto semplice che ha aiutato il difensore a spazzare via le critiche che gli erano piovute addosso negli ultimi giorni. Così è diventato il miglior giocatore della partita ed è stato inserito anche nella squadra della settimana della Bundesliga, un doppio riconoscimento che mette fine a un periodo particolarmente difficile.

Leggi anche Violenza inaudita in una partita di calcio giovanile: giocatore aggredito e preso a calci alla testa

Anche Tuchel nelle interviste post gara ha lodato il lavoro di Kim al fianco di Upamecano: già in Champions League contro il Manchester United si erano dimostrati solidi e precisi, diversamente da quanto era successo in campionato, e nell'ultima uscita sono riusciti a tenere la barra dritta togliendosi qualche piccola soddisfazione dopo l'ondata di perplessità e malcontento che li aveva travolti.