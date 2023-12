Kim nel mirino dei tifosi del Bayern: tra i colpevoli del clamoroso 5-1 subito contro l’Eintracht Kim finisce nel mirino dei tifosi del Bayern Monaco dopo la clamorosa sconfitta dei bavaresi 5-1 contro l’Eintracht Francoforte. L’ex difensore del Napoli è stato tra i protagonisti in negativo del pesante ko subito dalla squadra di Tuchel.

Da "mostro della difesa" a responsabile insieme ad Upamecano del clamoroso tonfo del Bayern Monaco subito contro l'Eintracht Francoforte. Kim Min-jae forse non si sarebbe mai aspettato di vivere una giornata così buia dopo il suo arrivo in terra bavarese. La sconfitta per 5-1 da parte della squadra di Tuchel a Francoforte è stata una mazzata tremenda. Nessuno si sarebbe mai aspettato una squadra così arrendevole e incapace di reagire ai continui colpi su colpi degli avversari eppure è successo esattamente questo.

Un ko che potrebbe consentire al Bayer Leverkusen, in caso di vittoria sullo Stoccarda di volare momentaneamente a +6. Una serata da dimenticare per Kim e Upamecano alla Deutsche Bank Park che non sono riusciti a contenere l'attacco dell'Eintracht letale in ogni occasione. Sui social sono stati diversi i commenti negativi da parte dei tifosi bavaresi nei confronti della difesa e dello stesso Kim per come hanno affrontato la partita. Qualcuno ha messo anche in dubbio l'enorme investimento fatto per lui pur di strapparlo al Napoli.

La squadra di Tuchel è stata annientata dai gol di Marmoush, Dina-Ebimbe, Larsson e Knauff. Il solo Kimmich con il suo gol della bandiera ha reso meno amaro il ko. Anche nel 2019-20 l'Eintracht riuscì a imporsi con un altrettanto sorprendente e clamoroso 5-1 ma non era così inaspettato come in questo caso. Kim al minuto trentuno si è fatto rubare palla favorendo Marmoush che dopo aver servito Knauff innesca poi Dina-Ebimbe superando Kimmich e Mazraoui battendo Neuer con un tiro finito in porta anche grazie a una deviazione.

Da lì è stato un continuo e il Bayern è stato incapace di reagire alle offensive avversarie restando praticamente schiacciato nella proprio metà campo. "È una difesa imbarazzante" ha scritto qualcuno sui social sottolineando come l'investimento di Kim sia stato giusto: "Valeva davvero tutti quei soldi?". Insomma, il coreano ne esce con le ossa rotte insieme a tutta la difesa del Bayern che ha visto davanti a sé un Eintracht affamato di vittorie e che arrivava a questa sfida dopo ben quattro sconfitte consecutive.