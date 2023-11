Kim lascia una pentola sul marciapiede durante il trasloco: gliela rubano, è una perdita gravissima Kim Min-jae è stato vittima di un furto apparentemente di poco conto a Monaco di Baviera, ma l’oggetto sottrattogli era fondamentale.

A cura di Paolo Fiorenza

Un furto banale per molti, una perdita gravissima per Kim Min-jae: l'episodio di cui è stato vittima a Monaco di Baviera il 27enne difensore sudcoreano del Bayern è stato preso molto male dall'ex pilastro del Napoli scudettato, per il quale l'oggetto sottratto nel furto era a dir poco fondamentale. Al punto che si è reso necessario farne arrivare uno identico in tempi rapidi dalla Corea.

Kim sta continuando il suo processo di ambientamento nella sua nuova realtà e ovviamente una parte importante è dedicata a quanto accade fuori dal campo, in primis trovare una casa confortevole che soddisfi la sua famiglia: l'operazione è andata a buon fine, ma durante il trasloco è successo il fattaccio. Il sudcoreano stava portando nella sua nuova abitazione uno scatolone e ha lasciato sul marciapiede il suo utensile da cucina più prezioso, per non dire insostituibile: la pentola cuociriso.

Kim Min-jae con la maglia del Bayern Monaco: per Tuchel è già insostituibile

È successo che qualcuno che passava di lì – racconta la Bild – ha allungato la mano e si è rubato lo strumento con cui Kim prepara l'alimento principale della cucina coreana. Il fatto è che non è così facile sostituire un cuociriso per un coreano, perché è abituato ad usare solo quello di casa sua. E quindi l'ex azzurro ha dovuto attendere per poter preparare nuovamente il suo piatto preferito: ci ha pensato uno dei rappresentanti della sua agenzia, Dee Hong, a portargli il nuovo cuociriso dalla Corea del Sud ristabilendo la serenità in casa Kim.

Il difensore è attualmente impegnato con la propria nazionale e giovedì scorso ha giocato l'intera partita vinta 5-0 contro Singapore, con cui la Corea del Sud ha esordito nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026. In questo inizio di stagione Kim è inamovibile per Tuchel nel Bayern Monaco: 17 presenze per lui in tutte le competizioni. A gennaio il tecnico dei bavaresi dovrà comunque ingegnarsi per sostituirlo, visto che il calciatore sarà impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Asia.