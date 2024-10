Kevin Strootman annuncia l’addio al calcio dopo l’ultima stagione al Genoa: “La mia carriera è finita”

video suggerito

Kevin Strootman ha detto basta. Il centrocampista olandese ha dato il suo addio al calcio a 34 anni. Un annuncio a sorpresa per l'ex Roma che era rimasto svincolato dopo l'ultima stagione giocata al Genoa. "La carriera finisce. Grazie calcio!". Questo il post su Instagram di Strootman che in pochissime parole, senza lettere, né lunghi discorsi, mette la parola fina alla sua carriera da calciatore. Un annuncio commentato da tanti suoi ex compagni di squadra e dirigenti, soprattutto coloro i quali hanno vissuto con lui le stagioni alla Roma.

In primis Walter Sabatini: "No Kevin". L'ex uomo mercato dei giallorossi aggiunge poi un cuore alla sua risposta. Il suo è sempre stato un legame importante con l'olandese certificato dalle parole espresse in una vecchia intervista: "Non toccatemi Kevin, è il mio eroe. E lo sarà per sempre". Ma la lista dei calciatori che hanno voluto lasciare un pensiero per l'addio al calcio di Strootman sono stati tanti: Dzeko, El Shaaerawy, Mertens, Dumfries, Florenzi, Perin e anche De Roon che scrive: "Rispetto, Un leader e un esempio! Grazie".

La Serie A conobbe Kevin Strootman a luglio 2013 quando la Roma prese l'olandese per quasi venti milioni, per l’esattezza 17, più due di bonus, legati al raggiungimento dei risultati sportivi. Per il talento olandese un contratto quinquennale onorato appunto fino al 2018 quando passo poi ufficialmente al Marsiglia. Nella sua carriera però i tanti infortuni non hanno dato tregua al talentuoso centrocampista che abbinava tecnica, qualità, fisico e quantità alla sua manovra rivelandosi uomo in più per la squadra sotto tutti i punti di vista.

Gli infortuni, la carriera e il ritorno in Italia di Strootman

Il centrocampista olandese si è infatti sottoposto a tre operazioni al ginocchio sinistro nel giro di un anno e mezzo, dopo la rottura del legamento crociato avvenuta nel marzo del 2014 quando vestiva la maglia della Roma. L'ultima nel 2021 quando militava nel Cagliari che lo tenne fermo per 2 mesi. Dopo il Marsiglia di fatto Strootman decise proprio di tornare in Italia nel 2021 con il Genoa e poi al Cagliari ma sempre in prestito dai francesi. Svincolato a luglio 2024 dai liguri oggi l'olandese ha deciso di dare basta a un età mediamente giovane.