Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo la morte del fratello: resterà al fianco del padre malato

Dopo otto anni e messo Kampl rescinde il contratto con il Lipsia: è stato colpito dal lutto di suo fratello, morto improvvisamente a 51 anni, e della malattia di suo padre.
A cura di Ada Cotugno
Dopo quasi un decennio con la maglia del Lipsia Kevin Kampl ha deciso di lasciarsi il calcio alle spalle per stringersi alla sua famiglia dopo la tragedia che l'ha colpito: il fratello del centrocampista è morto improvvisamente a 51 anni lo scorso ottobre e da allora la sua vita è cambiata drasticamente. Il calcio non è stata più la priorità, soprattutto dopo la malattia di suo padre che lo ha portato a prendere una decisione molto importante.

Il giocatore ha rescisso il contratto con la squadra che ha capito il momento di difficoltà e lo ha celebrato per i tanti anni trascorsi insieme. Otto stagioni e mezzo per la precisione, durante le quali è diventato senatore in campo e negli spogliatoi, punto di riferimento per tutti i suoi compagni che adesso lo accompagneranno in questa nuova fase della sua vita.

Kampl lascia il Lipsia dopo il lutto

Negli ultimi mesi il giocatore ha sofferto molto a causa della morte improvvisa di suo fratello Seki che ha lasciato solchi profondi sulla sua famiglia. Poco dopo il lutto suo padre si è ammalato e Kampl ha deciso di lasciare tutto per tornare in Slovenia dai suoi cari e lasciarsi il calcio alle spalle. La sua è una storia di grande sofferenza che ha colpito anche il Lipsia che ha fatto di tutto per stargli vicino: il club tedesco ha accettato la richiesta di rescindere il contratto alla fine di gennaio, permettendogli di ritornare a casa.

Fino a ieri lo sloveno era un punto di riferimento della squadra ma ha deciso di mollare tutto per mettere la famiglia al primo posto. "Dopo tanti anni ho realizzato che è ora di tornare a casa anche perché mio papà non sta bene e voglio passare più tempo con lui", ha spiegato il giocatore a tutti i tifosi che in questi mesi gli hanno mostrato vicinanza. Non esclude un ritorno al calcio in Slovenia, ma a 35 anni per lui la parentesi sportiva sembra arrivata alla fine nel modo più doloroso possibile.

