Kenan Yildiz strepitoso con la Turchia: l’esultanza dopo il gol è un messaggio d’amore per la Juve Kenan Yildiz autore di un gran gol con la Turchia contro la Germania. L’esultanza in stile Del Piero fa sognare i tifosi della Juventus.

A cura di Marco Beltrami

Kenan Yildiz in un colpo solo ha fatto impazzire di gioia i tifosi turchi e quelli della Juventus. L'attaccante 18enne ha messo la sua firma nella vittoria prestigiosa della Turchia in casa della Germania. Un gol molto bello quello del talento ex Bayern celebrato con un'esultanza che ha fatto ulteriormente sorridere i fan bianconeri. Infatti Yildiz ha festeggiato la rete in stile Del Piero.

Prima partita da titolare per lui con la nazionale turca, dopo l'esordio di ottobre contro la Croazia. Grande fiducia dunque da parte del commissario tecnico Vincenzo Montella stregato dalle sue doti. Yildiz che finora alla Juventus in prima squadra con Allegri ha collezionato 5 spezzoni di partite in Serie A, per un totale di 36′, ha lasciato dunque subito il segno. Una prestazione eccezionale quella di Kenan impreziosita dalla bella rete del primo sorpasso ai tedeschi. Una bella soddisfazione per questo ragazzo cresciuto proprio in Germania, al Bayern.

Il gioiello turco ha stoppato un pallone tutt'altro che semplice in area di rigore in posizione defilata e poi ha scagliato un tiro a giro, mix di potenza e precisione che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. Una vera e propria perla per il numero 19 che poi ha allargato le braccia e sfoderato la linguaccia per emulare il suo idolo Alessandro Del Piero, icona della Juventus. D'altronde Kenan Yildiz non ha mai fatto mistero di questa ammirazione: "Crescendo il mio idolo era Alessandro Del Piero. Avevo anche i suoi poster in camera mia!".

Una bella notizia dunque per i tifosi e soprattutto per la Juventus che ha blindato recentemente il suo contratto fino al 2027. Montella e Allegri si possono godere dunque questo ragazzo, che per ora sta trovando più spazio in nazionale rispetto a quanto accade a Torino. La fiducia però di Max è totale visto che recentemente ha dichiarato: "È un giocatore meraviglioso". Il futuro della nazionale turca e della società bianconera dunque può essere roseo.