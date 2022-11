Keisuke Honda rispunta dal nulla per i convocati del Giappone: “E io dove sono?”. Ma non gioca più Il Giappone è stata la prima Nazionale ad aver diramato la lista ufficiale e definitiva dei 26 giocatori che giocheranno i Mondiali in Qatar. Tra loro manca l’ex Milan che ha rivendicato un posto. Che, però, non può spettargli più.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche il Giappone ha presentato la sua lista di 26 giocatori convocati per i Mondiali in Qatar, oramai alle porte con fischio di inizio il prossimo 20 novembre. La nazionale nipponica è la prima in assoluto tra le qualificate alla fase finale in Arabia, a presentare l‘elenco completo e definitivo dei giocatori che giocheranno in Qatar. Tra i tanti giocatori scelti in giro per il mondo, ci sono anche tre ex vecchie conoscenze del calcio italiano, ma ne manca uno: Keisuke Honda, che lo ha fatto notare, scuotendo il calcio giapponese, tra sorpresa e stupore.

Il Giappone esordirà il prossimo 23 novembre alle 14.30 italiane, contro la Germania. Sarà l'atto primo della nazionale nipponica inserita in un Gruppo difficile che vede, oltre ai tedeschi anche la Spagna e la Costa Rica. Una mission quasi impossibile ma in cui il CT Hajime Moriyasu sembra crederci a tal punto da aver diramato prima di ogni altra selezione, i giocatori che porterà con sé in Qatar.

Come in ogni convocazione che si rispetti ci sono state conferme e sorprese, con chi non è stato inserito nell'elenco ovviamente deluso. Altri, invece, si sono ritrovati nel gruppo che vivrà l'aria mondiale per il prossimo mese e tra i 26 scelti da Mroiyasu ci sono anche tre vecchie conoscenze del nostro calcio. Si tratta di Yuto Nagatomo, ex di Cesena e soprattutto di Inter (oggi all'FC Tokyo), Takehyro Tomiyasu che giocò nel Bologna (adesso nell'Arsenal) e Mayda Yoshida (oggi allo Schalke04) che ha militato nella Sampdoria.

E Keisuke Honda? Anche lui ha un ottimo trascorso in Italia, dove ha vestito la maglia del Milan, per tre stagioni e mezzo prima di un tour in giro per il mondo che lo ha visto giocare in Australia, Olanda, Messico, Brasile, fino in Lituania. Ma il 36enne centrocampista non compare nell'elenco per il Qatar e a farlo notare è stato proprio lui che ha posto la domanda sui social, nominando anche altri giocatori esclusi. Oltre se stesso, infatti, ecco Hasebe, Okazaki, Kagawa.

Tutti giocatori che con la nazionale giapponese hanno giocato, scrivendo anche pagine importanti come la vittoria nel 2011 della Coppa d'Asia. Ma tutti, compreso Honda, di un'altra generazione, da tempo fuori dal giro della nazionale: gli ultimi, tra i citati, che hanno vestito la maglia del Sol Levante sono stati Okazaki e Kagawa nel 2019. Hasebe l'aveva salutata nel 2018, stesso anno in cui per l'ultima volta scese in campo con la propria nazionale anche Honda che, però, oggi recrimina una maglia per il Qatar.

Una polemica che ha lasciato esterrefatti i tifosi giapponesi visto che proprio Honda è fuori dalla Nazionale da 4 anni, che salutò ufficialmente alla fine dei Mondiali 2018. Inoltre, non gioca praticamente più da uno perché l'ultima apparizione in campo risale al 2021, con la maglia del Suduva dove rimase solamente due mesi. Oggi, le tracce portano in Cambogia, dove Honda ricopre il ruolo di selezionatore senza scendere in campo anche per una recente operazione che lo ha tenuto fermo un paio di settimane fa. Dunque, perché sorprendersi della mancata convocazione? Va bene il fascino dei Mondiali, ma tutto ha un limite. Anche la carriera di Kaisuke Honda.