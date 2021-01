Kazuyoshi Miura non vuole smettere di sorprendere. Troppo forte la sua passione con il rettangolo verde per dire basta al calcio giocato. E così all'età di 54 anni ha deciso di rinnovare per un'altra stagione il suo contratto con lo Yokohama FC. A darne l'ufficialità lo stesso club giapponese tramite il proprio sito e account Twitter ufficiale. Miura era già entrato nella storia del calcio per essere diventato il marcatore più anziano del calcio professionistico giapponese. "King Kazu", soprannominato così in Giappone, compirà 54 anni il 26 febbraio, praticamente un giorno prima dell'inizio della stagione di JLeague 2021.

Con questo rinnovo, Miura inizierà la sua diciassettesima stagione nel club in cui è entrato nel 2005. Nel 2017, nel match giocato contro il Thespakusatsu Gunma, nella seconda divisione giapponese, diventò il giocatore più anziano a segnare in una partita del campionato professionistico giapponese all'età di 50 anni e 14 giorni. Più in generale, quella di Miura sarà la sua stagione numero 36 da professionista dopo aver iniziato a giocare con il Santos, in Brasile, addirittura nel 1986.

Miura è stato da sempre uno dei giocatori più venerati in Giappone, sin dal boom di questo sport nei primi anni '90. In patria ha vinto il titolo con i Verdy Kawasaki nel 1993 e nel 1994, prima di trovare fortuna e la consacrazione con il trasferimento al Genoa nella Serie A italiana per una sola stagione. In quell'annata Miura mise a segno solo 1 gol in 21 presenze diventando il primo giocatore giapponese in Italia. Successivamente le esperienze alla Dinamo Zagabria in Croazia nel 1999 prima del Sidney nel 2005 che rappresenta l'ultima esperienza lontano dal Giappone.

Da quel momento in poi, infatti, giocherà in pianta stabile con lo Yokohama FC. Miura, lo scorso mese di agosto, giocando la partita di secondo turno tra Yokohama FC e Sagan Tosu, ha battuto il record di Yukio Tsuchiya nel 2017 diventando il calciatore più ‘vecchio' ad aver giocato un incontro della YBC Levain Cup, la Coppa di Lega del Giappone. Un primato ottenuto a 53 anni, 5 mesi e 10 giorni, polverizzando il precedente record di Tsuschiya, che era sceso in campo a 42 anni e 10 mesi. Miura è diventato l'unico a giocare almeno un incontro ufficiale in cinque decadi diverse ('80, '90, '00, '10, '20). Oggi la gioia di vivere un'altra stagione alle porte dei suoi 54 anni.