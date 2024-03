Kane fa fare una figuraccia a Carragher in diretta TV dopo Bayern-Lazio: ha detto una bugia Dopo Bayern-Lazio, Harry Kane in diretta TV ha smentito quanto detto da Carragher sui contatti tra i due alla vigilia della Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Harry Kane è stato il grande protagonista della vittoria del Bayern sulla Lazio negli ottavi di Champions, non solo in campo. Premiato come man of the match nel post-partita, il bomber della nazionale inglese ha vissuto un momento particolare in occasione del collegamento con l'emittente americana CBS. Con grande schiettezza l'ex bomber ha fatto fare una figuraccia a Jamie Carragher.

Non è uno abituato a fingere Kane e lo ha dimostrato dopo la sfida dell'Allianz Arena contro la formazione di Sarri. Il capitano della nazionale inglese è stato chiamato in causa, sulle rivelazioni dell'ex bandiera del Liverpool e popolare opinionista. Quest'ultimo infatti prima del confronto aveva svelato di aver avuto un colloquio con Kane e di averlo per certi versi ispirato a trascinare i suoi a ribaltare il risultato contro la Lazio.

Cosa ha fatto Kane? Ha confermato o smentito le parole di Carragher? La verità è venuta subito fuori: "Jamie ha detto prima nel pre-partita, che mi ha chiamato e mi ha parlato questa settimana? Questo è falso!". Carragher si è lasciato andare ad una risata isterica in studio e ha replicato: "Harry non farmi questo! Sto dicendo a tutti in America che siamo amici, abbiamo un ottimo rapporto. Non posso credere che tu mi abbia appena fatto una cosa del genere".

Kane a quel punto tra una risata e l'altra, ha ribattuto: "Siamo amici, ma non mentirò alla TV nazionale". La discussione si è spostata poi su X con Harry Kane che si è scusato, tra il serio e il faceto con Carragher: "Mi dispiace, ma la verità viene sempre a galla".

All'ex colonna dei Reds non è rimasto altro che ammettere la verità: "Mi scuso con Harry, stavo cercando di impressionare i miei spettatori americani". Come si suol dire Jamie Carragher si è letteralmente allargato, ed è stato subito "punito". La prossima volta ci penserà su due volte prima di rivelare falsi retroscena sui suoi legami con le attuali stelle del calcio.