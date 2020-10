Un altro calciatore della Juventus Under 23 e un membro dello staff tecnico sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero in una nota ufficiale. La certezza si è avuta in base all'esito dell'ultimo giro di tamponi effettuato sul gruppo squadra. Il giocatore è Tommaso Barbieri, il suo nome allunga lista dei contagiati che annovera anche il tecnico, Lamberto Zauli.

Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff.

Tutta la formazione è in isolamento fiduciario presso lo J Hotel, luogo indicato dove svolgere il periodo di quarantena previsto dal protocollo e seguire la profilassi medica e sanitaria. È qui che tutto il gruppo, compresa la prima squadra, si trova attualmente dopo una serie di test positivi, tra cui Weston McKennie e Cristiano Ronaldo.

Il caso di positività di CR7 ha destato scalpore sia per la notorietà del personaggio sia per le circostanze. CR7 aveva lasciato Torino dopo la gara non giocata con il Napoli: una scelta ‘forzata', perché la squadra era in isolamento fiduciario a causa della positività di due dirigenti, e sostenuta con decisione al cospetto del club che provò a dissuaderlo. Il campione lusitano, segnalato all'Asl dalla stessa Juventus, lasciò l'Italia per raggiungere il ritiro del Portogallo e disputare le gare di Nations League. Scese in campo solo contro la Francia poi è stato costretto a fermarsi per la positività al test. Niente match con la Svezia per l'ex Real che, beneficiando di una serie di autorizzazioni, ha preferito fare ritorno in Italia per svolgere a Torino (nella sua abitazione) il periodo di quarantena.