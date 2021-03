Juventus-Spezia è l'anticipo di questa 25a giornata di Serie A valida per il turno infrasettimanale. Il match si giocherà questa sera all'Allianz Stadium alle ore 20:45 e Pirlo è di nuovo a caccia del riscatto dopo il pareggio sul campo del Verona. Il tecnico dei bianconeri, rispetto alla sfida al ‘Berntegodi', può dirsi felice di aver quantomeno recuperato qualche pedina importante in difesa. Rientra infatti Danilo dopo la squalifica andando così a comporre il terzetto difensivo con De Ligt e Demiral. Mentre qualche cambiamento potrebbe esserci anche a centrocampo.

In attacco manca sempre Dybala, mentre Morata è parzialmente recuperato. Lo spagnolo ieri si è allenato un po' con il gruppo e per un po' da solo svolgendo un lavoro personalizzato. Pirlo conta di poterlo portare in panchina e concedergli spazio a gara in corso anche per tenerlo quantomeno attivo per fargli mettere minuti nelle gambe in vista del match contro la Lazio ma soprattutto tra una settimana in Champions contro il Porto. Kulusevski-Cristiano Ronaldo sarà nuovamente il tandem offensivo contro lo Spezia che invece potrebbe schierare Verde in attacco.

La Juventus dovrebbe scendere in campo questa sera contro lo Spezia con un modulo di gioco simile a quello visto a Verona. Un 3-5-2 che prevede il rientro di Danilo nel terzetto difensivo al fianco di Demiral e De Ligt con Alex Sandro in panchina o inizialmente in ballottaggio con Bernardeschi che potrebbe agire lungo l'out sinistro di centrocampo. In mezzo al campo può risposare Bentancur che dovrebbe lasciare il posto a Ramsey (anche se non è da escludere l'utilizzo di Fagioli) in mediana con Rabiot e McKennie e Chiesa a destra. Kulusevski-Cristiano Ronaldo in attacco.

Lo Spezia invece non sarà molto diverso da quello visto nell'ultimo match di campionato contro il Parma. Italiano però potrebbe cambiare qualcosina per concedere qualche minuto di riposo ai suoi giocatori. Probabile che infatti si possa prospettare l'utilizzo di Verde in attacco al fianco di Nzola e Gyasi nel 4-3-3 di partenza con Agudelo verso la panchina. Difesa classifica con Terzi ed Erlic centrali e la possibile presenza di Ferrer a destra e Bastoni a sinistra. Centrocampo invece con Estevez e Maggiore a supporto di Leo Sena.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano.