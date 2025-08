Juventus-Reggiana, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Prima amichevole stagionale per la Juventus di Igor Tudor contro la Reggiana: i bianconeri scendono in campo al Training Center della Continassa, con fischio d’inizio alle ore 11:00 e diretta TV e streaming su DAZN.

I bianconeri si sono radunati il 24 luglio dopo l'esperienza al Mondiale per Club, chiusasi agli ottavi di finale per mano del Real Madrid, e si mostreranno per la prima volta dall'inizio della preparazione affrontando una formazione di Serie B come la Reggiana di Davide Dionigi. La partita contro gli emiliani sarà a porte chiuse e non prevederà l'ingresso né dei tifosi né dei giornalisti.

Niente tournée internazionali per la Vecchia Signora dopo ile fatiche del FIFA Club World Cup negli USA: dopo prima amichevole contro la Reggiana, i bianconeri scenderanno in campo per altre tre partite prima dell'esordio in campionato. La Juventus affronterà il Borussia Dortmund, la formazione Next Gen e infine l'Atalanta nel Trofeo Bortolotti.

Partita: Juventus-Reggiana

Quando: sabato 2 agosto 2025

Orario: 11:00

Dove: Training Center, Continassa

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Juventus-Reggiana, in diretta TV e in streaming

La partita tra Juventus e Reggiana sarà visibile in diretta scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Per chi è abbonato a Sky e DAZN, inoltre, esiste la possibilità di vederla su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Il match si potrà vedere in streaming, scaricando l'app su dispositivi mobili. La telecronaca sarà di Gabriele Giustiniani.

Juventus-Reggiana, le probabili formazioni

La Juventus potrebbe mettere subito in mostra i nuovi acquisti, scegliendo Joao Mario e David dal 1′. Nella coppia di trequartisti del 3-4-2-1 possibile l'impiego di Conceiçao con Yildiz. In difesa Gatti, Kalulu e Kelly.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

REGGIANA (3-4-3): Motta; Cavallini, Bonetti, Libutti; Papetti, Stulac, Vallarelli, Marras; Portanova, Tavsan, Gondo. Allenatore: Dionigi.