Il campo del centro sportivo della Continassa ha ospitato ieri una sfida molto particolare in casa Juventus. Impegnati sul terreno di gioco i componenti dello staff tecnico della squadra bianconera, tra cui il mister Andrea Pirlo, il suo vice Tudor e gli altri collaboratori, e i dirigenti, tra i quali anche Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Tra battute e risate, c'è stato anche spazio per alcune giocate di qualità e reti di pregevole fattura, il tutto sotto gli occhi divertiti dei giocatori della Juventus, Chiellini e Bonucci in primis.

Juventus, amichevole tra staff tecnico e dirigenti alla Continassa

Pirlo, Nedved, Tudor, Paratici e Cherubini in campo

Un'occasione unica per ammirare ancora in azione un Pirlo dal piede sempre fatato (un suo filtrante ha lasciato tutti a bocca aperta "che palla gli ha dato") e un Nedved come sempre in grandissima forma. Solito piglio per Igor Tudor, che oltre a lottare su ogni pallone anche con qualche intervento al limite, si è reso protagonista anche in zona gol, proprio come faceva da calciatore. Sugli scudi anche Riccardo Scirea, figlio dell'indimenticato Gaetano, e Head of Match Analysis Office della Juventus, in grande forma.

E i dirigenti? Scatenato Fabio Paratici che dopo le fatiche del mercato, si è fatto trovare pronto anche sotto porta, sfruttando un assist delizioso di Pirlo e Federico Cherubini Head of Football Teams & Technical Areas. Nel finale qualche volto provato, ma tanti sorrisi con foto di gruppo. E in chiusura è arrivata anche la battuta di Andrea Pirlo che ha scatenato l'ilarità generale: "E ora facciamo un pullman e andiamo tutti allo Juventus Medical".