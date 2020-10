La Juventus attraverso una nota ufficiale ha annunciato che è terminato l'isolamento per i giocatori presso il J Hotel. Dopo i controlli previsti dal protocollo è arrivato il via libera della Asl con tutti i calciatori dunque che possono fare rientro nelle proprie abitazioni, dove potranno continuare nell'isolamento, con la possibilità di allenarsi alla Continassa. I nazionali, come Bonucci e Chiellini , invece sono stati autorizzati a raggiungere i ritiri delle rispettive rappresentative.

La Juventus annuncia la fine dell'isolamento fiduciario della squadra

Questa la nota ufficiale della Juventus per annunciare la fine dell'isolamento, scattato dopo la positività al Covid di due membri dello staff bianconero: "Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni, l’ASL competente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J|hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività".

Bonucci e Chiellini raggiungono il ritiro della Nazionale

E i nazionali? Quelli che sono rimasti a Torino, come Bonucci e Chiellini, hanno ricevuto il via libera per raggiungere i rispettivi ritiri. I due difensori infatti sono attesi a Coverciano: "I calciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni". Nel frattempo si attendono gli eventuali provvedimenti per gli altri nazionali che nella giornata di lunedì hanno violato il protocollo sull'isolamento per lasciare l'Italia e rispondere alle convocazioni. Segnalati dal club all'Asl di Torino, ora rischiano una multa, o nella peggiore delle ipotesi una squalifica. Tra di loro ci sono Dybala, Ronaldo, Cuadrado, Danilo e Bentancur.