Juventus-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita Juventus-Fiorentina è il match valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Allegri e quella di Italiano, si giocherà oggi, domenica 12 febbraio, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Allegri con Vlahovic e Chiesa, ex della sfida.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juve di Allegri ospita la Fiorentina di Italiano per la 22esima giornata della Serie A. Si gioca oggi domenica 12 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

Le ultime news sulle formazioni: Allegri ritrova Vlahovic – doppietta per l'attaccante nella sfida contro la Salernitana – in attacco con Di Maria. In campo anche Chiesa che, insieme all'attaccante serbo, sono i grandi ex della sfida. Jovic unica punta nella formazione viola supportato da Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Per i bianconeri uno scontro diretto – come lo ha definito Allegri – con la Juve ora al decimo posto con 26 punti dopo la penalizzazione con solo due punti di vantaggio sulla Fiorentina, tredicesima con 24 punti. La formazione di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Salernitana all'Arechi. La Viola, invece, è stata sconfitta al Franchi dal Bologna.

Partita: Juventus-Fiorentina

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Quando si gioca: domenica 12 febbraio 2023

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Juventus-Fiorentina in TV

Per vedere la sfida tra la Juve e la Fiorentina in TV sarà necessario essere abbonati a Dazn. Basterà collegarsi all'app dedicata disponibile per tutte le smart TV e le principali console. La gara tra i bianconeri e la viola sarà inoltre disponibili anche su Sky al canale ‘Zona DAZN' al canale 214 della piattaforma satellitare per coloro i quali hanno sottoscritto lo specifico abbonamento.

Juve-Fiorentina, dove vederla in streaming

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app disponibile su smart app. Per poter vedere la partita in streaming, previo abbonamento, basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet e accedere con le proprie credenziali alla finestra dedicata. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Juve-Fiorentina, le probabili formazioni: Allegri con Vlahovic e Chiesa

La Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe schierarsi sempre puntando sul classico 3-5-2. Con Szczesny in porta la linea difensiva a tre dovrebbe essere confermata. Danilo, Bremer e Alex Sandro comporranno il terzetto della retroguardia tutto brasiliano davanti al portiere polacco. A centrocampo facile intuire l'impiego di Locatelli e Rabiot con uno tra Fagioli e Paredes a completare la mediana. Sulle fasce spazio a Kostic e uno tra De Sciglio e Chiesa con Cuadrado pronto a subentrare a gara in corso. In attacco dovrebbe essere confermato il tandem Vlahovic-Di Maria.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è invece pronta a scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 in cui Milenkovic e Martinez Quarta saranno confermati al centro della difesa con Dodò e Biraghi terzini rispettivamente a destra e sinistra. Con Amrabat e Barak a scudo della difesa, l'attacco si reggerà su Jovic supportato dal terzetto offensivo della viola alle spalle del serbo formato da Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Barak; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. All. Italiano.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.