La Juventus potrebbe tornare ad essere l'ago della bilancia anche di questa stagione in corso. Tra Milan e Inter che si spartiscono la scena principale come non accadeva da 15 anni a questa parte, sono i bianconeri a essere rientrati in corsa, con un punto interrogativo che però non dipenderà solamente dall'ultimo risultato in campo del 2020 – contro la Fiorentina questa sera allo JStadium: c'è il Collegio di Garanzia che dovrà decidere sul 3-0 a tavolino contro il Napoli.

Dunque, in palio in questo mercoledì infrasettimanale ci sono sei punti. Tre dovranno arrivare dal campo, contro la Viola, in una partita in cui Pirlo avrà ancora l'obbligo di non sbagliare nulla per tenere il ritmo delle due milanesi e proporre una minifuga a tre in campionato. Altri tre dovranno essere confermati dal Collegio, dopo il ricorso presentato dal Napoli per la partita mai disputata e per la quale gli azzurri si sono visti infliggere la sconfitta a tavolino e un -1 in classifica.

La decisione del Collegio di Garanzia, quando arriva

Se sul fronte sportivo, questa sera alle 20.45 i bianconeri hanno tutto il necessario per stabilire ulteriormente la propria supremazia tecnico tattica con un ritrovato Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere solitario, sul fronte della giustizia sportiva, dalle 14.30 vige il massimo dubbio su ciò che potrebbe realmente accadere. I primi due gradi di giudizio hanno confermato le decisioni a sfavore del Napoli ma adesso il Collegio dovrà pronunciarsi con la Figc che ha già scelto: non si è costituita e dunque porterà ulteriori elementi nel dibattito.

Cosa può cambiare in classifica

Nulla o tutto. Se verrà confermato per la terza volta il 3-0 a tavolino la Juventus resterà alle spalle di Inter e Milan da sola mentre il Napoli dovrà accettare fino alla fine della stagione una sconfitta non avvenuta sul campo e soprattutto il punto di penalizzazione in classifica. Altrimenti c'è un rimescolamento importante delle carte in mano.

Gli azzurri di Gattuso salirebbero a quota 24 punti, agganciando la Roma e ritrovandosi appaiati alla Juventus che da 27 passerebbe allo stesso punteggio. Sia bianconeri che partenopei avrebbero però una partita in più da disputare e dunque tutto tornerebbe in gioco. Ad avvantaggiarsi in questo caso, oltre ovviamente al Napoli, sarebbero le due milanesi che avrebbero la possibilità concreta di fare un piccolo vuoto e staccarsi ulteriormente dal gruppo.