Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso il suo verdetto dando ragione al Napoli. Accolto il ricorso del club azzurro in merito alla questione relativa alla sconfitta a tavolino contro la Juventus, con tanto di punto di penalizzazione. La partita si giocherà e gli azzurri in classifica "ripartono" appaiati proprio con i bianconeri. La decisione odierna ha un risvolto particolare soprattutto per un calciatore, ovvero Adrien Rabiot, che dovrà fermarsi per osservare un turno di squalifica.

Juve-Napoli si gioca dopo il ricorso, Rabiot e la squalifica pendente

Niente vittoria a tavolino per la Juventus contro il Napoli, e niente punto di penalità alla squadra di Gattuso. Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato la sentenza del Giudice sportivo sulla sfida dello scorso 14 ottobre, quando gli azzurri non si presentarono all'Allianz Stadium. In quell'occasione Adrien Rabiot non sarebbe comunque sceso in campo, in virtù del turno di squalifica per l'espulsione incassata nel precedente turno di campionato in casa della Roma. Con l'iniziale 0-3 a tavolino la posizione del centrocampista francese non era cambiata: la giornata di stop era stata scontata proprio in occasione del match non disputato con il Napoli (in quanto il risultato valeva comunque come effettivo).

Quando Rabiot dovrà scontare il turno di squalifica

Cosa succede ora ad Adrien Rabiot? Con l'annullamento della sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, e la decisione di far giocare la partita (bisognerà trovare una data compatibile con i tanti impegni), il centrocampista ha di fatto un turno di squalifica pendente. Quando dovrà fermarsi ora Adrien Rabiot? Regolamento alla mano, il turno di stop va scontato nella prossima partita, a partire dalla mezzanotte del giorno della sentenza in poi. La Juventus ha deciso comunque di escludere l'ex Psg in occasione del match contro la Fiorentina. Una decisione confermata con questa nota: "Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre".