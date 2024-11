video suggerito

Juve in emergenza, Thiago Motta convoca cinque giovani per Lecce: c’è il figlio di Montero Juventus in emergenza per la trasferta di Lecce, Thiago Motta convoca cinque giovani tra Next Gen e Primavera: c’è il figlio di Montero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce, ha parlato dei tanti infortuni a cui la Juventus deve far fronte e dell'inserimento nella lista dei convocati di alcuni giovani pescati tra Next Gen e Primavera.

L'allenatore bianconero ha fatto l'elenco degli infortunati e ha annunciato i nomi dei ragazzi che prenderanno parte alla trasferta dello stadio Via del Mare: "Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi. I giovani che verranno con noi sono Papadopoulos, Pagnucco, Owusu, Montero e Pugno. Lo ripeto, c'è totale fiducia nei miei giocatori. Chi è presente farà una grande partita. La situazione va affrontata in un solo modo: dare tutti un qualcosa in più".

In merito al Lecce e al cambio in panchina avvenuto pochi giorni fa, con l'avvicendamento tra Giampaolo e Gotti; Thiago Motta si è espresso così: "Vengono da una vittoria, quando si cambia allenatore è normale che venga portato qualcosa di nuovo e un po' di entusiasmo. I giocatori che giocavano meno possono ripartire da zero e far vedere che possono partecipare. Si crea un ambiente con cose positive dentro la squadra, lo si è visto col Venezia. Hanno giocatori interessanti e l'allenatore dà tanto a livello di organizzazione, cercheranno di spingere e metterci in difficoltà. E' una squadra che aspetta l'errore dell'avversario e prova a ripartire, sarà dura come sempre, noi penseremo al nostro dando il meglio e cercando di portare la gara dalla nostra parte".

Chi sono i cinque giovani convocati da Thiago Motta per Lecce-Juve

Dopo le difficoltà di Birmingham, con soli 14 giocatori di movimento a disposizione, Thiago Motta ha deciso di allargare il suo gruppo con alcuni ragazzi che si sono allenati negli ultimi giorni con la prima squadra.

Si tratta di Augusto Owusu e Christos Papadopoulos della Next Gen e di Diego Pugno, Filippo Pagnucco ed Alfonso Montero della Primavera.

Papadopoulos è un classe 2004, di nazionalità greca, che è in prestito dal Genoa: forte fisicamente e dotato di un ottimo mancino. Owusu è un 2005 che riesce a coniugare bene la quantità e la qualità in mezzo al campo: sia Montero che Brambilla lo hanno spesso utilizzato anche in zona più offensive ma da il suo meglio da centrocampista centrale.

Pagnucco è un centrocampista esterno, diligente in entrambe le fasi. Si è fatto notare anche in zona gol in questa stagione con la Primavera con 2 reti in 7 presenze. Diego Pugno è il bomber della Primavera di Magnanelli e i numeri non mentono mai: in campionato sono 6 i gol su 11 presenze e in Youth League ha segnato 2 reti in 5 partite. Infine, c'è Alfonso Montero: figlio di Paolo ex allenatore della Next Gen, è un difensore classe 2007 di cui si parla un gran bene e può giocare sia come centrale destro che da terzino (destro).