Justin Kluivert entra nella storia della Premier League: mai nessuno come lui dal dischetto Justin Kluiveret si è preso la scena in Wolves-Bournemouth 2-4, trovando la via del gol per tre volte. Tutte dal dischetto: tre tiri dagli 11 metri perfetti che lo hanno lanciato nella storia della Premier. Mai nessuno prima di lui, c’era riuscito nel massimo campionato inglese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Justin Kluivert da sabato 30 novembre 2024 è negli annali di sempre della Premier League: l'attaccante olandese lo ha fatto grazie alla vittoria a suon di gol del Bournemouth sul campo del Wolverhampton per 2-4 dove ha segnato una tripletta. Fin qui nulla di speciale se non per il fatto che l'ex Roma ha trovato tutti e tre i gol dal dischetto del rigore, primo giocatore a riuscirci in una sola gara nel massimo campionato inglese.

Kluivert riscrive la storia dal dischetto con il Bournemouth

Figlio d'arte e da oggi sicuramente anche uno degli attaccanti per i propri esclusivi meriti è entrato di diritto nella storia di sempre della Premier League: Justin Kluivert, 25 anni, attaccante di razza del Bournemouth visti i tre gol realizzati nel 4-2 ai Wolves per la 13a giornata di campionato. Kluivert ha trovato il primo tapìn vincente al 3′ minuto siglando praticamente a freddo la rete dell'1-0 con cui ha aperto le danze per la vittoria finale su cui ha messo poi altri due sigilli: al 18′ e poi nella ripresa al 74′. Per un record assoluto: mai nessuno prima di lui aveva trovato una tripletta dagli 11 metri e festeggiando un altro primato, quello di Evanilson che si è procurato tutti i rigori.

La felicità di Kluivert e il segreto di segnare dagli 11 metri

Li alleno tutti i giorni" ha spiegato Justin Kluivert a margine del successo del Bournemouth. "Abbiamo un grande portiere in Kepa [Arrizabalaga, ndr] e così ne approfitto per provare un po' di cose appena posso". Tre tiri dal dischetto uno migliore dall'altro che Kluivert – che giocato tra il 2018 e il 2o2o in Serie A con la Roma – si diverte a ripercorrere: "Sul primo mi sono fermato e ho guardato il portiere, trovando l'angolo giusto. Ho cambiato strategia per il secondo, poi il terzo. Non sapeva davvero cosa avrei fatto, lo sapevo. Così ho aspettato e lui ha scelto per me. E' stato davvero semplice".