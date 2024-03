Juric squalificato dopo il caos con Italiano in Toro-Fiorentina: “Espressioni gravemente minacciose” Ivan Juric è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo i fatti accaduti con Vincenzo Italiano nel finale di Torino-Fiorentina: “Espressioni gravemente minacciose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Era attesa la decisione del Giudice Sportivo di Serie A dopo l'ultimo turno di campionato. Ebbene nella prossima giornata il Torino non avrà in panchina il proprio allenatore. Il finale della sfida dei granata contro la Fiorentina è stata infatti caratterizzata da una vicenda piuttosto grave. Gli screzi in panchina tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano hanno visto il tecnico del Torino minacciare gravemente il tecnico viola tanto da richiedere anche l'intervento del presidente Cairo sceso dalla tribuna per calmare gli animi. Il Quarto Uomo aveva già segnalato tutto insieme ai Commissari di campo presenti in quel momento.

Ora l'ufficialità e la sanzione nei confronti dell'ex allenatore del Verona che resterà fuori per due giornate: "Una giornata per la 5ª ammonizione e una per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Subito dopo la partita la ricostruzione dei fatti era abbastanza delineata e ha messo in evidenza l'atteggiamento condannabile dell'allenatore del Torino. Per Juric anche 15mila euro di multa.

Juric e Italiano insieme subito dopo la partita.

Successivamente ai microfoni di Sky Sport lo stesso Juric ha tentato di mediare scusandosi per quanto accaduto evidenziando poi come tra lui e Italiano spesso succedano cose di questo tipo quando si sfidano contro. "Sono stato cattivo con lui – ha spiegato Juric a Italiano che nel frattempo era comparso in video proprio accanto al tecnico del Toro per tentare di chiudere la faccenda – Ho detto che facevamo la pace in diretta".

Il tecnico del Toro ha provato a spiegare quanto accaduto: "Abbiamo lo stesso sangue, la viviamo intensamente, abbiamo questo bel duello intenso e io ho esagerato e sono stato espulso giustamente e mi devo scusare per questo ma non prometto niente per il futuro (scherza ndr)". Italiano successivamente ha voluto anche stemperare le tensioni precedenti sottolineando come si tratti di cose di campo che accadono spesso: "Questa è un’immagine (loro due insieme e vicini ndr) che deve circolare per qualche giorno sempre tra polemiche ed episodi negativi".