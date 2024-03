Gesto minaccioso di Juric verso Italiano: tensione alle stelle nel finale di Torino-Fiorentina Finale ad alta tensione tra Torino e Fiorentina. Gesto minaccioso di Juric verso Italiano, deve scendere in campo anche il presidente Cairo per calmare gli animi. I due fanno pace e si abbracciano poco dopo in diretta tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tensione alle stelle nel finale di Torino-Fiorentina, soprattutto tra i due allenatori: Ivan Juric e Vincenzo Italiano. È accaduto tutto a pochi minuti dal triplice fischio. Secondo quanto raccontato da Sky c'era molto nervosismo in partita per alcune decisioni dell'arbitro Marchetti e tra i due tecnici sono volate parole grosse con il Quarto Uomo Marinelli che è dovuto intervenire più volte. Nei minuti finali gli animi si fanno però caldissimi tra le due panchine. Italiano non prende bene un fischio dell’arbitro Marchetti e scatta come una molla.

Una reazione che non piace alla panchina granata e da lì cominciano a volare parole. Marchetti ammonisce Italiano e poi espelle Juric, che aveva già preso un giallo in precedenza. Uscendo dal campo l’allenatore granata è autore anche di un bruttissimo gesto minaccioso nei confronti di Italiano che fa degenerare la situazione. Si crea un capannello di persone attorno alle due panchine e al triplice fischio anche il presidente Urbano Cairo cerca di riportare un po’ di ordine. La Procura Federale ha annotato tutto e si prospettano dure squalifiche. I due poco dopo fanno la pace in diretta tv su Sky.

L'abbraccio tra Italiano e Juric in diretta.

L'allenatore della Fiorentina e del Torino però si chiariscono in diretta tv poco dopo. "Penso che siano situazioni in cui si fraintende – ha spiegato Italiano ai microfoni di Sky – Stavo parlando col quarto uomo ma durante le partite l'adrenalina ti porta ad avere spesso battibecchi ma è tutto ok, appena lo vedrò ci chiariremo". Il tecnico della Fiorentina ha poi sottolineato: "Non è la prima volta che succede con Ivan, dopo la partita finisce tutto. Brutto Gesto? Non l'ho visto". Proprio quando inizia a prendere la parola Juric interviene Italiano all'interno dell'inquadratura e i due si abbracciano.

Tra risate e battute i due si chiariscono.

"Sono stato cattivo con lui – spiega Juric e Italiano risponde – Ho detto che facevamo la pace in diretta". Il tecnico del Toro prova a metterci una pezza: "Abbiamo lo stesso sangue, la viviamo intensamente, abbiamo questo bel duello intenso e io ho esagerato e sono stato espulso giustamente e mi devo scusare per questo ma non prometto niente per il futuro (scherza ndr)". Italiano prima di salutare specifica: "Questa è un’immagine che deve circolare per qualche giorno sempre tra polemiche ed episodi negativi".