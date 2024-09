video suggerito

Juric protagonista di un lungo weekend di Serie A: avvistato in diversi stadi durante l’ultimo turno Ivan Juric ha assistito a diverse partite di Serie A nel corso dell’ultimo turno di campionato. Da Como a Bergamo per restare aggiornato e guardare da vicino le nuove squadre in attesa di una chiamata… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Ivan Juric ha chiuso la sua esperienza al Torino al termine della passata stagione. L'allenatore croato è al momento senza squadra ma di certo non molla la Serie A. Nell'ultimo turno di campionato infatti è stato immortalato più volte dalle telecamere in ben tre stadi diversi. Il tecnico di Spalato ha seguito sabato pomeriggio la sfida Como-Bologna, terminata con il punteggio di 2-2. Il tecnico pare abbia anche assistito sabato sera alla sfida Milan-Venezia prima di recarsi, nella giornata di domenica, a vedere Atalanta-Fiorentina a Bergamo.

Un autentico tour per l'allenatore croato che sicuramente vuole restare aggiornato su un campionato che l'ha visto grande protagonista nelle ultime annate. Dal Genoa alle splendide stagioni al Verona fino al Torino da cui sicuramente ci si aspettava di più. Non è da escludere che il tour di Juric in questo quarto turno di campionato possa proseguire anche nella giornata di oggi in cui sono previsti ben due incontri che di fatto chiuderanno la quarta giornata. Oltre a Lazio-Verona si sfideranno anche Parma-Udinese e non è detto che Juric non possa recarsi al Tardini.

Juric durante la sua esperienza al Torino.

Nella partita di Como, il tecnico Juric è stato inquadrato intorno alla mezz'ora seduto di fianco al suo vice Matteo Paro. Nelle ultime ore sui social si rincorrono le voci di un possibile avvicendamento tra Italiano e il croato sulla panchina del Bologna. L'inizio altalenante degli emiliani, dopo lo splendido campionato della passata stagione, sicuramente non ha soddisfatto i tifosi rossoblù ma parlare di avvicendamento in panchina alla quarta giornata sembra prematuro in questo momento. Ma Juric era lì, anche solo per restare aggiornato.

Juric al Gewsiss Stadium per Atalanta-Fiorentina

E l'ha fatto anche nel corso della giornata di domenica quando non è di certo voluto mancare alla prima dell'Atalanta nel nuovissimo Gewiss Stadium totalmente ristrutturato per assistere alla sfida tra la squadra di Gasperini e la Fiorentina. Anche in questo caso i tanti tifosi sui social hanno fantasticato su un suo possibile avvicendamento sulla panchina della viola con Palladino. In questo momento però è solo fantacalcio. Juric ha voluto vedere da vicino alcune squadre anche per non distaccarsi troppo dalla Serie A in modo da farsi trovare preparato in caso di una nuova chiamata.