Julian Alvarez salvato da un cartellino rosso inesistente: nuova polemica arbitrale in Liga L'arbitro espelle Jualin Alvarez contro l'Alavez ma poi ci ripensa richiamato dal VAR: in Spagna continuano le proteste contro gli arbitri in un clima di tensione.

A cura di Ada Cotugno

Nuova giornata in Liga, nuova polemica arbitrale: questa volta il grande protagonista è Julian Alvarez che ha rischiato di essere espulso dopo il contatto con un avversario che in realtà non meritava una sanzione così grande. Alla fine del primo tempo della partita contro l'Alaves, conclusa poi con un amaro 0-0, l'attaccante argentino era stato mandato fuori dall'arbitro che però ha dovuto ritrattare tutta la sua decisione dopo aver consultato il VAR.

Rivedendo l'azione al monitor il direttore di gara ha cambiato il colore del cartellino, passando dal rosso al giallo. Julian comunque non si è salvato e sarà comunque assente nel prossimo weekend contro la Real Sociedad, dato che era diffidato e con l'ammonizione di oggi scatta una giornata di squalifica da regolamento.

Espulsione scampata per Julian

Il tema degli arbitri è certale in Liga da diverse stagioni e anche l'episodio di oggi è destinato a creare una coda di discussioni. I tifosi dell'Atletico Madrid però hanno tirato un sospiro di sollievo quando l'arbitro ha cambiato il colore del cartellino di Julian Alvarez durante la partita con l'Alavez. L'attaccante aveva toccato la gamba di Garces graffiandolo con i tacchetti della scarpa, ma senza entrare con il piede a martello: dalle immagini tutti avevano visto il contatto leggero, ma il direttore di gara ha deciso di dargli il cartellino rosso.

La panchina dell'Atletico è scattata in piede, Simeone davanti a tutti, e anche lo stesso giocatore ha protestato con forza davanti a questa decisione. Il VAR ha poi richiamato l'arbitro per fargli vedere l'azione al monitor e alla fine ha deciso di graziare il giocatore e di punirlo soltanto con il cartellino giallo, una sanzione più congrua al tipo di fallo. I colchoneros si sono accontentati del ripensamento sull'espulsione, ma tutti gli altri tifosi hanno gridato allo scandalo alimentando ancora di più il malcontento generale.