Jorginho ha già pianificato il suo futuro nel calcio: "Ha la stessa visione di Thiago Motta" Quando appenderà gli scarpini al chiodo per Jorginho potrebbe aprirsi la porta per una carriera da allenatore: "Ha preso il patentino, speriamo di trovare una squadra che possa dargli fiducia"

A cura di Ada Cotugno

Il giorno del ritiro non è vicino, ma Jorginho sta già cominciando a progettare il suo futuro dopo la carriera da giocatore. Il centrocampista lo scorso dicembre ha spento 32 candeline e ha davanti a sé ancora qualche anno per essere protagonista, ma la sua avventura nel mondo del calcio non terminerà dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. L'italo-brasiliano sogna un futuro da allenatore e da poche settimane ha ottenuto al licenza UEFA B per intraprendere questo nuovo percorso.

A confermarlo è stato il suo agente, João Santos, intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di mercato e non solo. Per Jorginho potrebbero aprirsi le porte per un ritorno in Italia dopo sei anni trascorsi in Premier League, ma per il suo trasferimento non ci sono ancora grandi spiragli. Le idee diventano molto chiare quando si parla invece del futuro del giocatore, delle sue idee e della nuova possibile carriera che potrebbe intraprendere.

Il grande sogno è quello di poter diventare un allenatore: "Jorginho è molto abile in questo aspetto perché già adesso parla molto di calcio e tattica con i suoi compagni. Lui in campo ha un’intelligenza diversa perché vede il gioco in modo globale, non solo nella sua posizione. Ha preso il patentino da allenatore perché pensa dopo il calcio giocato di fare questo mestiere".

Da sempre Jorginho è stato il cervello di tutte le squadre in cui ha giocato, a partire dall'esperienza con l'Hellas Verona fino ad arrivare agli anni più floridi della sua carriera trascorsi a Napoli. Secondo il suo agente potrebbe ripercorrere i passi di Thiago Motta, un altro ex centrocampista italo-brasiliano che da allenatore sta sorprendendo tutti con il suo Bologna: "Ha una visione da centrocampista come Thiago Motta, che sta facendo benissimo al Bologna dove ha trovato la strada giusta. Speriamo che anche Jorginho prenda una squadra con un presidente e un direttore sportivo che gli danno fiducia e raccoglierà i frutti".