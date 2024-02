Jorginho inizia un nuovo percorso nel calcio: ha appena ottenuto la prima licenza per allenare Jorginho ha ottenuto la licenza UEFA B per poter allenare. Il centrocampista dell’Arsenal sta proseguendo questo nuovo percorso parallelamente al calcio giocato sotto la guida di Arteta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorginho a 32 anni è un pilastro dell'Arsenal di Arteta che però non sempre lo schiera tra i titolari. L'allenatore spagnolo si affida al centrocampista italiano principalmente in determinate partite ma lo reputa determinante come uomo spogliatoio in questo momento a supporto dei più giovani. Una caratteristica che presto potrebbe portarlo a iniziare una vera e nuova carriera nel mondo del calcio più defilato rispetto al suo abituale raggio d'azione sul rettangolo verde: sulla panchina. Il campione d'Europa con l'Italia nel 2021 sta studiando per diventare allenatore.

In tal senso Jorginho ha poche ore fa annunciato sui social di aver ottenuto la licenza da allenatore UEFA B. Un riconoscimento importante che rappresenta il primo passo verso questo nuovo capitolo della sua carriera. "Felice di aver ottenuto la licenza UEFA B! Segna un significativo passo avanti nel mio sviluppo professionale – ha spiegato Jorginho su Instagram ringraziando coloro i quali l'hanno supportato – Sono entusiasta di continuare a imparare e avere un impatto positivo sul campo!".

Secondo quanto stabilisce la UEFA nel suo regolamento coloro i quali possono prendere parte al corso UEFA B devono avere tra i requisiti quello di aver maturato un'esperienza da allenatore di almeno sei mesi entro la data di inizio del corso. Jorginho in tal senso ha ottenuto la licenza da allenatore UEFA B dopo aver allenato soprattutto l'Arsenal U14. Prima di lui anche altri suoi due compagni di squadra ai Gunners come Elneny e Xhaka avevano fatto lo stesso percorso. In questo dunque i Gunners stanno supportando i propri giocatori al meglio.

I titolari di tale licenza possono allenare società dilettantistiche, squadre giovanili fino a 16 anni ed essere assistenti di società professionistiche. Il prossimo passo di Jorginho ora è quello di proseguire con gli allenamenti delle giovanili dell'Arsenal parallelamente alla carriera da calciatore che a 32 anni va ancora avanti. Il suo attuale contratto con i Gunners scadrà il prossimo 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo. Da capire se il club eserciterà questa possibilità o se il giocatore sarà poi libero a parametro zero e proseguire altrove i suoi due percorsi.