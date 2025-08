Jorge Costa ricoverato in gravi condizioni: malore per il ds del Porto dopo l’allenamento della squadra

Jorge Costa è stato trasporto in condizioni critiche in ospedale dopo un malore accusato al termine degli allenamenti del Porto. Il direttore sportivo della squadra portoghese aveva da poco concluso un’intervista.

Jorge Costa è stato trasportato d'urgenza in ospedale quest'oggi. Il direttore sportivo Porto, ex capitano e bandiera della squadra portoghese, si trovava a centro sportivo Olival quando si è sentito male ed è stato curato lì. Secondo il quotidiano portoghese ‘ABola' il primo soccorso è stato prestato dall'équipe medica di Porto, tra cui il dottor Nélson Puga, utilizzando un defibrillatore, dopodiché sono intervenuti i sanitari e il Servizio medico nazionale di emergenza (INEM). Jorge Costa aveva appena terminato di parlare con SportTV quando, intorno alle 12:30, si è sentito male.

È stato trasportato all'ospedale Gaia in condizioni critiche. Nel 2022, il direttore del Porto aveva avuto un infarto ed era guarito dopo una cura specifica. Società, tifosi e calciatori attendono ora aggiornamenti importanti dall'ospedale sperando di poter tirare presto un sospiro di sollievo dopo quanto accaduto. Jorge Costa è stato una bandiera e un leader del Porto protagonista anche di diversi successi europei come la Coppa Uefa sollevata al cielo nel 2003 e soprattutto la Champions League l'anno successivo, nel 2004 con Mourinho, dopo la finale vinta contro il Monaco.

Jorge Costa da calciatore durante la finale di Champions del Porto contro il Monaco.

Nel maggio 2022, Jorge Costa ha sofferto di un problema cardiaco che ha richiesto il ricovero all'ospedale Santa Cruz di Oeiras. L'ex difensore centrale ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Oggi un altro problema per lui che sta tenendo in ansia tutto i tifosi del Porto. Il direttore biancoblu si trovava all'Olival, a Vila Nova de Gaia, dove la squadra continua ad allenarsi quotidianamente in preparazione dell'inizio del campionato, che si svolgerà sabato prossimo contro il Vitória Sport Clube.

Jorge Costa è stato protagonista del colpo De Jong al Porto

Solo qualche giorno fa Jorge Costa insieme a Villas Boas sono stati protagonisti di un colpo di mercato sensazionale portando in squadra Luuk De Jong. Dopo averlo ingaggiato a parametro zero sono stati capaci di tenersi per loro la notizia senza far trapelare nulla né a giornalisti e né a esperti di mercato. Di fatto nessuno si sarebbe mai aspetto che poi alla presentazione sarebbe stato annunciato a sorpresa proprio il nome dell'attaccante olandese come nuovo acquisto del Porto. Oggi però il tifo è tutto per Jorge Costa con la speranza che possa riprendersi nel più breve tempo possibile.