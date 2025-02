Joao Felix e Asensio proposti all’Inter: cosa c’è dietro la decisione di non prendere una punta a Inzaghi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Joao Felix e Marco Asensio proposti all'Inter. Queste le due indiscrezioni che si susseguono nelle ore successive alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. La squadra nerazzurra aveva valutato la possibilità di rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi per il finale di stagione ma, alla fine, non si è fatto nulla.

La squadra campione d'Italia in carica ha un evidente problema nel reparto offensivo, dove Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono spesso costretti a fare gli straordinari mentre il resto è nebbia fitta: Taremi ha deluso le aspettative e a febbraio sono tre i gol realizzati, Correa dopo la rete a Verona è sparito e Arnautovic non è mai stato all'altezza.

Per questo motivo c'erano stati dei sondaggi e qualche calciatore che aveva esigenza di cambiare è stato proposto ma, alla fine, non si è concretizzato nulla.

Joao Felix e Asensio proposti all'Inter: cosa è successo

Un'idea che l'Inter ha preso in considerazione è quella che porta a Marco Asensio, finito in prestito all'Aston Villa nelle ultime ore di mercato, ma che Jorge Mendes voleva portare a Milano: l'ipotesi è stata valutata da Beppe Marotta e Piero Ausilio ma è stata accantonata di fronte all'impossibilità di cedere uno tra Correa e Arnautovic e fare spazio al calciatore spagnolo.

Un'opportunità interessante, che avrebbe regalato a Simone Inzaghi una freccia in più al suo arco nel reparto offensivo e avrebbe inserito nuove caratteristiche nella fase d'attacco nerazzurra, potendo contare su un tiratore da fuori eccellente e un calciatore molto bravo nella rifinitura.

Per Joao Felix il discorso è diverso: già da qualche giorno Jorge Mendes si era mosso per piazzare il suo assistito e prima di intavolare la trattativa con il Milan il nome del calciatore portoghese era stato fatto anche ai nerazzurri. La proposta non è stata presa in considerazione e così il potente procuratore lusitano ha continuato a muovere le sue pedine prima di ritornare a Milano, questa volta sulla sponda rossonera.

Il mercato dell'Inter è stato pressoché nullo, se togliamo l'arrivo di Zalewski per Buchanan, e qualche dubbio resta: in difesa sono state date rassicurazioni su Acerbi, ma bisogna capire quando rientrerà a pieno regime; mentre in attacco resta più di qualche perplessità. I tre sostituti (Taremi, Arnautovic, Correa) non danno garanzie e con l'andare avanti della stagione le partite diventeranno sempre più complesse da sbloccare. Un esempio potrebbe essere l'eliminazione dalla Champions League contro l'Atletico dell'anno scorso_ proprio l'attacco ha avuto un peso importantissimo in quel doppio confronto. Vedremo quest'anno.