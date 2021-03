Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. L'uomo che aveva ricoperto questa carica tra il 2003 e il 201o ha battuto gli sfidanti Víctor Font y Toni Freixa. A quasi l'80 per cento dei voti scrutinati, Laporta non può essere superato da nessuno degli avversari visto che si attesta al 78,85% con 19.675 preferenze, davanti a Font (10.598) e Freixa (3.399). Quelle che si sono tenute oggi sono state le elezioni con il maggior numero di voti nella storia del Barça e si tratta di un dato particolarmente rilevante visto che si sono tenuto nel corso di una pandemia e con le difficoltà che questo ha significato sia nell'esercitare il voto che nell'organizzazione. Una delle prime dichiarazioni di Laporta da presidente del Barcellona è riferita al ritorno degli ottavi di Champions League: "Andiamo a Parigi a vedere se possiamo rimontare!".

Con il suo trionfo alle elezioni di questa domenica, Joan Laporta tornerà alla posizione che aveva già ricoperto tra il 2003 e il 2010 in coincidenza con gli anni del miglior Barcellona della storia, ovvero il ‘Pep Team' che ha vinto i sei titoli nel 2009. Nel 2010, scaduto il suo mandato, Laporta scelse di non ricandidarsi ma tornò in pista nel 2015 e venne sconfitto da Bartomeu. La sfida del neo presidente sarà davvero importante e difficile perché la situazione globale del mondo del club culé è molto delicata, sia a livello sportivo che economico dopo l'eredità lasciata dal presidenza di Josep Maria Bartomeu.

Il club catalano ha vissuto un 2020 tremendo che era partito proprio con lo smascheramento delle operazioni di diffamazione verso persone contrarie alla gestione dell'ex presidente e pochi giorni fa è arrivato il fermo di Bartomeu, poi tramutato in libertà provvisoria in attesa di giudizio; che ha chiuso una gestione disastrosa sia dal punto di vista economico che di gestione.

Le elezioni era inizialmente previste per il 24 gennaio 2021 ma rinviate a causa della terza ondata della pandemia Covid e del lockdwon che avrebbe impedito ai tifosi del Barça di partecipare. L'organizzazione, con dipendenti provenienti da varie aree della città, è stata impeccabile in un contesto di difficoltà a causa del momento e ha visto la decentralizzazioni delle operazioni di voto in sei sedi per la prima volta nella storia.

Carles Puyol, capitano all'epoca di Laporta, ha fatto le congratulazioni al nuovo presidente: "Congratulazioni Joan Laporta. Fortuna e successo. Bella immagine guardando i tre candidati insieme. Lunga vita al Barça".