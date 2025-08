Jeferson Merli è morto nel fiume a 27 anni: il portiere era andato a nuotare con la sua fidanzata

Il portiere brasiliano Jeferson Merli è morto a 27 anni, annegato in un fiume in Portogallo, dove giocava. Dopo essersi tuffato, non è più riemerso.

Tragedia nel mondo del calcio: Jeferson Merli, portiere brasiliano di 27 anni, è morto annegato in un fiume in Portogallo, dove giocava. Il ragazzo era andato a farsi una nuotata assieme alla fidanzata: una volta tuffatosi, non è più riemerso.

Merli – che militava nel Grupo Desportivo de Caldelas, nel quinto livello del calcio portoghese – era originario di Vista Alegre do Alto, nella regione paulista di Ribeirao Preto. Il calciatore è stato trovato morto intorno alle 21:30 a Praia Fluvial de Pereiro, nel Parco nazionale di Peneda-Geres, una zona turistica nel nord-ovest del Portogallo, a circa 30 chilometri da Braga.

"È con grande tristezza e profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa del nostro portiere Jeferson Merli. Jeferson, che aveva recentemente rinnovato il suo contratto con il nostro club, ci lascia non solo la sua dedizione in campo, ma anche l'amicizia, la professionalità e lo spirito di unità che lo hanno sempre caratterizzato. In questo momento di dolore, il GD Caldelas esprime la sua vicinanza e porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il nostro club non dimenticherà mai il suo impegno e il segno che ha lasciato in tutti noi. Riposa in pace, Jefferson", ha scritto il Grupo Desportivo de Caldelas sui propri social.

Un amico del calciatore ha dichiarato di aver appreso dai familiari che Merli si trovava con la sua ragazza sulla spiaggia del fiume Homem, nel Parco Nazionale di Peneda-Geres, e che è scomparso in acqua poco dopo esservi entrato, intorno alle 18. A quel punto la sua fidanzata ha chiamato i vigili del fuoco, ma il corpo è stato trovato senza vita qualche ora dopo.

In una nota pubblicata sui social, il Comune di Vista Alegre do Alto ha ricordato che – anche lontano dalla sua città natale, nell'entroterra di San Paolo – Jeferson ha sempre mantenuto forti legami con il territorio, dove vivono i suoi genitori e la sua famiglia. "La sua prematura scomparsa è motivo di sgomento e dolore per tutti coloro che lo conoscevano. In questo momento difficile, ci uniamo alla famiglia Merli, augurando forza e conforto a tutti coloro che soffrono questa triste perdita", si legge nel comunicato.

Dopo aver giocato per l'Uniao, squadra del Mato Grosso do Sul, Merli ha lasciato il Brasile poco più che ventenne nel 2019, alla ricerca di ingaggi che gli permettessero di vivere di calcio. Il portiere paulista ci era riuscito prima in Spagna e poi in Portogallo. Era al Caldelas dal 2024 e a luglio di quest'anno aveva rinnovato il suo contratto con la squadra militante nella A.F. Braga 1ª Divisao – Serie B.