Javi Martinez sembrava ad un passo dall'addio ma è stato proprio lui a regalare la Supercoppa Europea al Bayern Monaco. Per la seconda volta decisivo. Il centrocampista spagnolo sarebbe vicinissimo all'Athletic Bilbao ma a Budapest ha messo la sua firma sul quarto trofeo dell'anno per i bavaresi con un colpo di testa nei tempi supplementari. Potrebbe essere un regalo del calciatore classe 1988, la cui convocazione per la gara contro il Siviglia era in dubbio e ha creato anche un po' di sorpresa nell'ambiente Bayern.

Il calciatore spagnolo ha preso il posto di Lucas Hernandez al minuto 99 e cinque minuti dopo ha infilato la palla di testa nella porta del Siviglia e ha fatto esultare per la quarta volta nel 2020 il Bayern dopo il Triplete della scorsa stagione: l'anno dei bavaresi è sempre più brillante e la rincorsa ai sei titoli non è più un miraggio: il 30 settembre la squadra di Flick incontrerà con il Borussia Dortmund in una partita per la Supercoppa tedesca e nel mese di dicembre giocherà ai Campionati del mondo per club in Qatar.

Non è la prima volta che Javi Martinez risulta decisivo in una finale di Supercoppa Europea: il numero 8 bavarese nella partita del 30 agosto 2013 all'Eden Arena di Praga contro il Chelsea segnò il gol del pareggio nei tempi supplementari e portò la sfida ai calci di rigore. In quell'occasione il centrocampista nato a Estella fu determinante per scongiurare la sconfitta al 120′ con un tocco ravvicinato in mischia nell'ultimo assalto della squadra allora guidata da Pep Guardiola, che era sotto contro i Blues di José Mourinho. Un destino particolare quello di Javi Martinez, che è risultato positivo in entrambe le finali che il Bayern Monaco è riuscito a vincere in questa manifestazione e in tutte e due le situazioni il gol è arrivato nei tempi supplementari. Un déjà-vu a tutti gli effetti.