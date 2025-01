James Rodríguez sbaglia il rigore presidenziale in Kings League: il suo esordio con la Colombia è un disastro

video suggerito

A poche ore dalla separazione dal Rayo Vallecano, James Rodríguez torna a far parlare di sé per la sua presenza apparizione nella Kings World Cup Nations 2025 con la Colombia. Il Bandido ha partecipato al quarto di finale del torneo contro l'Uzbekistan e ha sbagliato il "rigore presidenziale".

Dopo aver negoziato la sua rescissione con il club spagnolo, il calciatore colombiano è stato protagonista di un momento non proprio gioioso in questa particolare competizione con la selezione colombiana. James Rodriguez era stato uno dei calciatori migliori della scorsa Copa America e quel torneo gli aveva ridato slancio, tanto da convincere il Rayo a puntare su di lui. Le cose, però, non sono andate bene e le strade del club e del Bandido si sono separate dopo pochi mesi.

Che cos'è il ‘rigore presidenziale' della Kings League?

Ogni squadra della Kings League ha un "presidente", che può essere un influencer o un giocatore professionista, e questa persona può calciare un rigore in qualsiasi momento della partita. Il presidente della Colombia quest'oggi era James Rodríguez e l'ex calciatore di Real Madrid e Monaco, all'esordio nel torneo ideato da Piqué, ha sbagliato il suo tiro in maniera del tutto inaspettata.

James Rodriguez, attualmente svincolato, ha colpito la palla chiudendo il tiro d'interno sinistro ma il portiere dell'Uzbekistan ha respinto il suo tentativo e ha trovato il suo momento di gloria in un pomeriggio complicato per la squadra uzbeka.

Colombia in semifinale di Kings League Cup Nations 2025

Nonostante l'errore di James Rodriguez, la Colombia ha chiuso la prima frazione con un vantaggio di quattro gol ed stato ampliato nella ripresa grazie alla carta del ‘gol doppio': la contesa non è mai stata in discussione visto che il risultato finale è stato di 6-1 per i colombiani.