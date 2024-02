Jack Grealish si fa male ancora: avvilito dopo l’ennesimo infortunio: “Spero non sia grave” Durante Luton-Manchester City di FA Cup Jack Grealish ha riportato un altro infortunio muscolare. L’esterno inglese in panchina ha mostrato il suo tormento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un periodo particolarmente negativo questo per Jack Grealish, che nella partita di FA Cup tra Luton Town e Manchester City ha riportato un nuovo infortunio, ma stavolta l'ha presa davvero male. L'esterno di Guardiola in panchina era veramente inconsolabile. I compagni di squadra hanno fatto di tutto per risollevargli il morale.

Sul campo non c'è stata storia. Il Manchester City ha battuto il Luton per 6-2 nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa d'Inghilterra. Protagonista totale è stato Erling Haaland, che ha segnato 5 gol, uno dietro l'altro, i primi quattro realizzati con altrettanti assist di Kevin De Bruyne. Un trionfo, uno dei tanti per il City che ora attende il sorteggio per capire chi affronterà nei quarti – sorteggio sempre intrigante perché potrebbe tanto capitare una big (tipo il Liverpool) o una squadra di Championship (il Coventry o il Leicester di Maresca).

La serata di Luton è stata assai deludente invece per Grealish che non riesce a ritrovare continuità. A Copenaghen, nella gara d'andata degli ottavi di Champions, era uscito per infortunio. Contro il Luton è tornato a disposizione, ma ha dovuto ammainare bandiera bianca addirittura nel primo tempo. Al 38′ è stato costretto a chiedere il cambio per un altro problema muscolare.

Grealish l'ha presa malissimo. Forse non se l'aspettava, forse pensa che il problema sia serio o era solo un sano e comprensibile sconforto, che nulla ha a che fare con la parte finale di stagione, in cui il City va a caccia di un altro triplete e la nazionale inglese volerà in Germania con un obiettivo grosso, quello di portare a casa gli Europei. Le immagini delle telecamere, quasi impietose, lo hanno più volte ripreso. Triste e sconsolato, i compagni hanno provato a dargli coraggio. A fine partita comunque ha celebrato il successo del suo Manchester City. Dopo la partita si è limitato a dire: "Spero non sia grave".