Ivana Icardi svela che ha un problema e attacca: “Mio fratello, il milionario, non se ne preoccupa” Ivana, ex concorrente del Grande Fratello e sorella di Mauro Icardi, racconta cosa sta succedendo dopo la separazione dal compagno: “Ho un problema da risolvere”. Il fratello le ha voltato le spalle.

La vita è cambiata dal giorno alla notte in poco tempo per Ivana Icardi, 26enne sorella minore di Mauro Icardi, attaccante del PSG. L'influencer, che in Italia abbiamo conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è infatti separata nello scorso gennaio dal compagno Hugo Sierra, col quale la passione era esplosa nel corso della versione spagnola del programma e dal quale aveva avuto 8 mesi fa una figlia. Lasciata la casa dove stava assieme al compagno, personaggio televisivo molto noto in Spagna, la showgirl adesso vive in un appartamento in affitto con la piccola Giorgia, sempre a Palma di Maiorca. E tuttavia deve cominciare a fare i conti con una situazione economica da tenere d'occhio, visto che pur avendo messo qualcosa da parte, ha un problema nel maneggiare i soldi, come da lei stessa ammesso in un video pubblicato su Mtmad.

Ivana adesso è una madre single ed è preoccupata di non avere abbastanza risparmi per garantire il futuro della figlia. Di fronte alle difficoltà che la vita le ha messo davanti l'ex concorrente del GF ha spiegato di aver avuto il sostegno della sua famiglia in ogni momento, ad eccezione di "suo fratello, il milionario", con il quale continua a non avere rapporti da anni – qualcuno dice per colpa di Wanda Nara – nonostante i suoi appelli a riallacciare il legame. Il video è a metà tra una richiesta di aiuto e una dichiarazione di autocoscienza con cui cerca di aiutarsi lei stessa. Oggi la realtà di Ivana Icardi è molto diversa dal suo periodo di maggiore popolarità e fama, deve barcamenarsi tra debiti e spese. Spese che ora non potrebbe più permettersi e che tuttavia a volte le prendono la mano.

È questo "il problema da risolvere" che la sorella del calciatore svela con grande sincerità, un problema che preoccupa la sua famiglia, ma che lascia indifferente suo fratello Mauro: l'attaccante del PSG non ritiene necessario tendere la mano a Ivana, pur guadagnando quasi 10 milioni all'anno. "Penso sempre al futuro, assicurandomi di non finire sotto un ponte – spiega l'ex gieffina, che poi racconta il suo punto debole – anche se ho una parte di me che spende molto. Ho un problema con i vestiti, ogni volta che vedo qualcosa di carino dico ‘è perfetto per me, mi starebbe benissimo' poi quando torno a casa mi sembra terribile. Ma lo compro in quel momento. Dopo lo vendo. Non va bene, non ne vado fiera perché avrei potuto risparmiare di più se non avessi speso per i vestiti". Shopping compulsivo, questo è il "problema" che Ivana vuole disperatamente cercare di controllare, perché "ora c'è una bambina con me e ad un certo punto inizieranno le spese vere, quindi ora come madre penso che mi debba calmare quando si tratta di comprare vestiti, comprare quelle sciocchezze…".

Del resto la ragazza spiega come fa campare ora che è sola: "Vivo di social network, quello che mi dà reddito quasi ogni mese sono i social. Ma so che la televisione e i social non sono per sempre". Ivana Icardi non vuole dipendere da nessuno e ora che è una mamma single è determinata a stringere la cinghia per iniziare a pensare al futuro, non solo suo ma anche della piccola Giorgia. Ha bussato ancora una volta alla porta del fratello Mauro: non le ha aperto nessuno.