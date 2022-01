Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono lasciati pochi mesi dopo la nascita della figlia Giorgia La coppia nata a Superviventes nel 2020 parla di pausa di riflessione e sui social conferma: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. Secondo i siti spagnoli la rottura sarebbe definitiva.

A cura di Giulia Turco

Ivana e Icardi è di nuovo single. La sorella di Mauro Icardi, concorrente del Grande Fratello 16 in onda nel 2019, si sarebbe separata dal compagno Hugo Sierra, conosciuto nel 2020 davanti alle telecamere di Superviventes, corrispettivo spagnolo de L’Isola dei Famosi. Lo scorso anno la coppia aveva annunciato la gravidanza e nel mese di agosto è nata una bambina che hanno scelto di chiamare Giorgia. Sembra che sia stata proprio la nuova situazione familiare a creare squilibri nella coppia.

Perché Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono lasciati

A riportare la notizia della rottura sono numerosi siti spagnoli. Stando al gossip, sembra che l’arrivo della piccola Giorgia abbia allontanato i due genitori. A confermarlo, sarebbero le parole di Ivana che su Instagram rispondendo alle domande di un follower ha ammesso che dopo la nascita della bambina lei e Hugo litigherebbero molto più spesso: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. La coppia spiega di essersi concessa un periodo di pausa, ma secondo TeleCinco la rottura sarebbe definitiva, nonostante abbiano trascorso insieme le feste natalizie.

L’amore tra Ivana Icardi e Hugo Sierra

Il loro amore è durato circa un anno. Ivana Icardi, 27 anni, e Hugo Sierra, 47, si sono conosciuti nel 2020 sulla spiaggia delle Honduras e presto hanno avviato una convivenza a Palma de Maiorca. In molti dubitarono del loro amore nato davanti alle telecamere accusando la coppia di aver montato la storia. Dopo poco tempo, hanno dimostrato che il loro amore era vero, o così pensavano. Sierra era già padre di due figli, uno nato dalla sua prima compagna e un secondo figlio nato dal precedente rapporto con Adara Molinero. Il bambino aveva appena sei mesi quando Adara decise di lasciare il compagno dopo aver preso una sbandata per Gianmarco Onestini, tanto da lasciare il Gran Hernano Vip per l’italiano.