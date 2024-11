video suggerito

Ivan Martin sbaglia un gol già fatto in Champions col Girona: era solo da spingere, lui si supera Un errore clamoroso di Ivan Martín a pochi metri dalla porta ha impedito al Girona di passare in vantaggio in casa dello Sturm Graz, in occasione della partita valida per la quinta giornata della Champions League 2024-2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un errore clamoroso di Ivan Martín a pochi metri dalla porta ha impedito al Girona di passare in vantaggio in casa dello Sturm Graz, in occasione della partita valida per la quinta giornata della Champions League 2024-2025. La squadra di Michel ha iniziato il match con un buon dinamismo e si è presa subito la scena con un Bryan Gil molto ispirato.

L'arma migliore per i catalani sono le fasce, da dove arrivano i pericoli maggiori per la difesa austriaca: in una di queste azioni Bryan Gil ha crossato sul secondo palo per permettere a Ivan Martín di battere a rete da distanza ravvicinata ma il centrocampista ha toccato la palla sopra la traversa.

Era più facile segnare che sbagliare, ma il calcio è anche questo. Spesso la troppa convinzione e la ‘sufficienza' con cui si effettuano conclusioni del genere possono regalare sorprese indesiderate.

Il Girona perde per 1-0 contro lo Sturm Graz

Nonostante una buona prima frazione, il Girona all'inizio della ripresa ha subito il gol: Mika Biereth ha portato in vantaggio lo Sturm Graz e ha messo in salita la gara per i catalani.

La squadra di Michel ha tenuto più il pallone e ha creato più occasioni da rete ma non è riuscita a concretizzarle, vedendo materializzarsi la quarta sconfitta in questa edizione di Champions League. La prima nella storia del Girona. I catalani hanno vinto in casa contro lo Slovan Bratislava e poi hanno perso, prima di oggi, contro PSG, Feyenoord e PSV Eindhoven.

L'errore di Ivan Martin è ancora più incisivo sul risultato vedendo il modo in cui si è sviluppata la partita del Wörthersee Stadion di Klagenfurt: il club biancorosso ha subito il gol dopo aver sprecato tanto e non è riuscito più a rimettere la gara su binari più comodi. Nelle prossime tre uscite il Girona affronterà il Liverpool, il Milan e l'Arsenal.