Italia Under 21 beffata dalla Turchia al 91′: il pari arriva dopo un’ingenuità della difesa azzurra

Kilicsoy appoggia in rete e l'Italia Under 21 è gelata. La rete della Turchia al 91′ frena incredibilmente la corsa degli Azzurrini verso gli Europei di categoria in programma in Slovacchia nel 2025. La nazionale di Nunziata ora ha soli 2 punti sull'Irlanda seconda che però ha una partita in meno. In caso di vittoria degli irlandesi l'Italia sarebbe scavalcata il che complica il percorso dato che a passare il turno saranno le prime classificate di ciascun gruppo e le tre migliori seconde, le altre 6 seconde dovranno giocare gli spareggi.

Un rischio enorme per l'Under 21 che era anche passata in vantaggio in questo match arrivato dopo la vittoria conquistata contro la Lettonia. Il gol di Daniele Ghilardi su assist di testa di Wilfried Gnonto al 50esimo aveva illuso gli azzurri che erano stati anche bravi a rimanere in partita grazie a Sebastiano Desplanches capace di parare anche un rigore ai turchi. Poi la dormita difensiva che non ti aspetti in pieno recupero. La retroguardia azzurra pensava che la palla fosse uscita rallentando la corsa lasciando un'autostrada per il pareggio ospite.

Gli azzurrini salgono così a 15 punti nel Gruppo A, la Turchia è a quota 7. Il percorso verso il torneo in Slovacchia resta però ancora lungo: si riparte il 5 settembre contro San Marino e l'ultima sfida casalinga contro l'Irlanda potrebbe così rivelarsi un autentico spareggio. Un peccato per come è arrivato questo 1-1. Al 91′ assist di Yardimci dalla destra, gli Azzurri si fermano perché pensano che il pallone sia uscito, Kilicsoy appoggia in rete. Senza Var il gol è convalidato.

Inutili dunque le proteste dei ragazzi di Nunziata che ha perso anche Pirola per infortunio sostituto e sottoposto a una tac per un colpo alla testa. Il pareggio è davvero un rammarico enorme per questa Italia che adesso dovrà cercare di guadagnare più punti possibili sperando di non incorrere nei pericolosi spareggi. "C'è amarezza, siamo stati ingenui – ha detto Nunziata a fine partita – Abbiamo buttato due punti dopo una grande prestazione. C'è stata leggerezza, ma il calcio è questo. Peccato, davvero peccato, siamo stati passivi in una palla persa al 91′".