Italia-Spagna, le probabili formazioni della semifinale di Nations League: Mancini va sul sicuro Il c.t. Mancini schiera i migliori giocatori a disposizione. In attacco Immobile sarà preferito a Retegui. Probabili titolari Zaniolo e Raspadori. 4-2-3-1 per la Spagna con Morata unica punta.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Roberto Mancini per la terza volta si è qualificata per le semifinali di una manifestazione ufficiale e per la terza volta sfida la Spagna. Il destino è davvero incredibile. Anche stavolta è gara secca. In palio c'è la finale della Nations League 2023. A Rotterdam Mancini giocherà con la miglior undici possibile. Bastoni è tornato a casa, il capitano sarà Gigio Donnarumma. In avanti Immobile sarà preferito a Retegui.

Mancini ha convocato 23 giocatori per la Final Four della Nations League. Gli Azzurri vogliono la finale e non è il tempo di fare calcoli. La formazione è grossomodo decisa. Tra i pali Donnarumma. Difesa a quattro di livello con il capitano del Napoli campione d'Italia Di Lorenzo, i finalisti di Champions Acerbi e Dimarco. Toloi favorito su Bonucci.

A metà campo i tre centrocampisti che hanno vinto gli Europei da protagonisti: Verratti, Jorginho e Barella. Tonali è stato spedito con l'Under 21, Pellegrini è in panchina. Il tridente sarà formato da Immobile, che da tempo non gioca cuna partita con la Nazionale, Raspadori e Zaniolo, sul quale Mancini punta.

Per la terza volta in assoluto sulla panchina della Spagna siede de la Fuente, il successore di Luis Enrique, che dovrebbe intanto puntare sul 4-2-3-1 e che schiera un undici totalmente inedito, ma soprattutto di tutto rispetto. Il portiere sarà Kepa, difesa con Carvajal, LeNormand, Nacho e Jordi Alba. Merino e Rodri, l'uomo che ha deciso la finale di Champions, a protezione. Asensio, passato al PSG, Gavi e Ansu Fati agiranno dietro Alvaro Morata, che sembra in predicato di tornare alla Juventus.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Mancini

Spagna (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, LeNormand, Nacho, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. Ct: de La Fuente