L'Italia affronterà la Spagna nella semifinale degli Europei. La sfida è prevista oggi, martedì 6 luglio, alle ore 21, al Wembley Stadium di Londra. Come per tutte le partite della fase a eliminazione diretta di Euro 2020, anche il match tra azzurri e Furie Rosse sarà una gara secca, che non prevede la doppia sfida andata e ritorno. Un'unica possibilità, dunque, per passare il turno e arrivare in finale: vincere. Partita sulla carta decisamente equilibrata, visto che la Spagna, dopo essere partita in sordina, ha aumentato il proprio livello di gioco. Chi si qualificherà affronterà la vincente di Inghilterra-Danimarca nella finale di Euro 2020.

Gli azzurri sono approdati alla semifinale in seguito a due risultati identici tra ottavi e quarti di finale. 2-1 sia contro l'Austria nel primo turno sia contro il Belgio nel secondo, con l'unica differenza che per battere la selezione di Franco Foda si sono resi necessari i tempi supplementari. La Roja, invece, ha eliminato prima la Croazia nell'extra-time, vincendo 5-3 con i gol decisivi di Alvaro Morata e Mikel Oyarzabal, e poi la Svizzera ai calci di rigore, con il penalty decisivo trasformato proprio dall'attaccante della Real Sociedad.

Sono 37 in totale i precedenti tra le due nazionali. Lo storico della partita vede leggermente avanti la formazione di Luis Enrique, che ha trionfato in tredici occasioni, a fronte di undici pareggi e altrettante sconfitte. Curioso il dato delle reti segnate: sono 51 pari. Italia-Spagna è una classica degli Europei, poiché le due squadre si sono affrontate ben sei volte, con precedenti in perfetta parità: due vittorie per parte e altrettanti pareggi. Da menzionare la finale del 2012, stravinta 4-0 dalle Furie Rosse e l'ultimo precedente, gli ottavi di finale del 2016, portati a casa a sorpresa dagli azzurri di Antonio Conte.

Cosa succede se l'Italia pareggia contro la Spagna

In semifinale sono valide le stesse regole seguite per i turni precedenti della fase a eliminazione diretta degli Europei. Italia e Spagna non potranno pareggiare, dovrà necessariamente essere stabilito un vincitore, che si aggiudicherà un posto per la finale dell'11 luglio. Per questo motivo, se alla fine dei canonici 90 minuti di gioco le nazionali di Roberto Mancini e Luis Enrique dovessero essere ferme sul risultato di pareggio, sono previsti i tempi supplementari, ovvero due finestre da 15 minuti ciascuna. Se nemmeno questi dovessero essere sufficienti per decretare il vincitore, si passerà alla lotteria dei calci di rigore: cinque penalty per squadra, al termine dei quali, se si dovesse essere ancora in parità, si procederà a oltranza.