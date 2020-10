Italia, rinviata a sorpresa la conferenza stampa di Mancini: prevista alle 18, è slittata alle 19:30

La conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, in vista della sfida di domani in Nations League contro l’Olanda, è stata, a sorpresa, rinviata alle 19:30. Era inizialmente prevista per le 18 e invece, forse per mancanza di interprete o per accertamenti sanitari, è slittata di un’ora e mezza.