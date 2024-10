video suggerito

Inzaghi non riesce a farsene una ragione, ha visto un dominio: "La Juventus doveva prendere 7-8 gol" Simone Inzaghi è delusissimo dopo il pareggio 4-4 tra Inter e Juventus: "Stasera la Juventus doveva prendere 7-8 gol, è una partita difficile da commentare, l'avete vista tutti. Meritavamo di vincere, c'è amarezza".

A cura di Paolo Fiorenza

Un 4-4 che resterà negli almanacchi, quello tra Inter e Juventus a San Siro, col Napoli che da spettatore si frega le mani, allungando in testa alla classifica: + 4 sui nerazzurri e + 5 sui bianconeri dopo le prime 9 giornate di campionato. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca a Simone Inzaghi, che nel dopo partita analizza la partita descrivendola come un dominio assoluto dell'Inter, che si è fatta riprendere negli ultimi 20 minuti dal provvisorio 4-2: "Stasera la Juventus doveva prendere 7-8 gol, meritavamo di vincere, c'è amarezza".

Il saluto tra Simone Inzaghi e Thiago Motta prima del fischio d'inizio di Inter-Juve

Simone Inzaghi è delusissimo: "Stasera la Juve doveva prendere 7-8 gol"

È stata una Juve cinica nel trasformare in gol 4 dei 5 tiri in porta effettuati al Meazza, Inzaghi non riesce a farsene una ragione: "Chiaramente saranno motivo di analisi i 4 gol presi – spiega il tecnico piacentino a Sky – perché tu puoi prendere 4 tiri in porta, di fronte hai la Juventus che è un'ottima squadra, ma non puoi prendere assolutamente 4 gol. Riparto da quello che abbiamo fatto, giocavamo contro una squadra che in 8 partite aveva preso solo un gol su rigore e stasera doveva prendere 7-8 gol. Purtroppo sul 4-2 abbiamo avuto 3-4 occasioni in cui dovevamo fare il quinto gol. Meritavamo di vincere, c'è amarezza".

In conferenza stampa poi chiedono a Inzaghi se una partita così spettacolare sia stato uno spot per il calcio italiano, ma il tecnico nerazzurro davvero non può essere contento di questo aspetto. La delusione per essersi vista sfuggire una vittoria che sembrava fatta è troppo grande: "I tifosi neutrali che amano il calcio sicuramente si saranno divertiti, noi un po' meno… sappiamo che cosa rappresenta il derby d'Italia. Faccio fatica ad accettare questo pareggio, ma devo farlo. È una partita difficile da commentare, l'avete vista tutti quanti: c'è grandissima delusione, con una partita così meritavamo un altro risultato e ora siamo condizionati dal risultato finale".