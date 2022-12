Invasione di campo dei tifosi e portiere ferito con una secchiata: scene di violenza pura nel derby Scene incredibili a Melbourne dove alcuni tifosi hanno fatto invasione di campo e hanno aggredito il portiere del Melbourne FC. Partita sospesa, colpito pure l’arbitro.

A cura di Alessio Morra

Il derby australiano tra Melbourne FC e Melbourne Victory è stato sospeso a causa di un'invasione di campo da parte di tifosi della squadra ospite che hanno fatto invasione di campo e hanno anche ferito al volto il portiere della squadra di casa Thomas Glover. Il portiere è stato subito soccorso e portato negli spogliatoi. Il numero uno dei Melbourne FC è stato colpito da una secchiata lanciata da un tifoso e si è procurato una ferita al volto. Ma anche il direttore di gara è stato assalito da alcuni tifosi. L'incontro è stato sospeso sul punteggio di 1-0 per l'FC sul Victory.

Scene orribili si sono viste a Melbourne, dove è stato disputato il derby tra il Melbourne FC e il Melbourne Victory. I tifosi di quest'ultima sono entrati in campo al 21′ e hanno colpito al volto Tom Glover. È successo tutto in pochi attimi. Con decine di tifosi che hanno fatto invasione all'AAMI Park e hanno colpito il portiere. Si è scatenato il caos. L'arbitro, Alex King, ha capito tutto, ha cercato di proteggere il numero uno, ma non è riuscito a farlo e dopo essere stato pure lui coinvolto si è portato verso il centro del campo e ha sospeso la partita.

Questo il commento di Football Australia che in una nota ha scritto: "Dopo le scene scioccanti viste durante la partita della A-League tra Melbourne Victory e Melbourne City, in cui i tifosi del Melbourne Victory FC sono entrati in campo, gli ufficiali di gara di Football Australia hanno abbandonato la partita per proteggere l'integrità della partita. Tale comportamento non ha posto nel calcio australiano. Ci sarà un'indagine completa, che Football Australia inizierà immediatamente, e verranno inflitte forti sanzioni".

Ora, mentre si chiedono pene esemplari per questi tifosi, chi non è addentro alle vicende del calcio australiano non sa che c'è maretta, a dir poco, tra i tifosi della A-League che si sono lamentati a parole e hanno protestato, anche con forza, sulla decisione, assai controversa, da parte della Australian Professional League di vendere i diritti di ‘hosting' della finale alla città di Sydney per i prossimi tre anni.