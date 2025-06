Inter, Report fa un’altra inchiesta: “Il club era pieni di debiti, nel 2021 erano in default”

video suggerito

Il programma di Rai 3 Report è tornato a occuparsi dei conti dell'Inter e nella puntata dell'1 giugno ha fatto luce sulla situazione economica del club, soffermandosi sulla bancarotta della famiglia Zhang, la posizione di LionRock e l'inizio dell'era Oaktree.

L'inchiesta sui conti dell'Inter

L'inchiesta a firma di Daniele Autieri si è aperta parlando della la famiglia Zhang, che lo scorso 7 febbraio ha dichiarato bancarotta. La notizia dalla bancarotta viaggia rapidamente e si parla, con il noto commercialista milanese, Gian Gaetano Bellavia, del Suning Holding Group: "Se si parla di stato di insolvenza è fatale che questi cinesi non abbiano più dato soldi all'Inter". I problemi del gruppo Suning erano già noti da tempo, tanto da costringere il club negli anni scorsi ad autofinanziarsi cedendo per grosse cifre giocatori di livello (Lukaku, Onana, Hakimi).

Che il gruppo Suning fosse sull'orlo della bancarotta, era noto agli addetti ai lavori già nel 2020, come aveva rivelato a Report l'analista finanziario che cinque anni fa, al termine di un'accurata due diligence, aveva lanciato per primo l'allarme sui bilanci del club milanese"

LionRock concede un prestito a Suning

Per avere meglio il quadro della situazione il giornalista di Report ha contattato telefonicamente Tom Pitts, numero due di LionRock, il fondo di Hong Kong (un private equity di Hong Kong) che è stato socio di Suning all'Inter. Nel 2019 LionRock rileva il 31,05% delle partecipazioni del club per un'operazione di circa 150 – 200 milioni di euro. Pitts, capo per l'Europa del fondo, dice che LionRock è stata agganciata dal ‘patriarca del gruppo Suning' che ha proposto il 33% del club che lui non poteva comprare. Il fondo accetta: "C'è un accordo che garantisce a LionRock un ritorno sull'investimento del 12% annuo e la possibilità di prendersi il 100% del club in caso di mancato rispetto dell'accordo".

Due anni dopo i problemi sono grandi e aumentano, Pitts dice: "La percentuale prevista non ci è stata pagata. Il club era pieno di debiti. Non avevano pagato le tasse in un certo periodo e neppure i giocatori. Nel febbraio 2021 erano in default, avremmo potuto prenderci il club". Il commercialista Bellavia aggiunge: "Nel 2021 l'Inter è stata davvero a un passo dal fallimento perché ha realizzato una perdita di oltre 200 milioni di euro con 827 milioni di debiti".

LionRock non rileva l'Inter e Oaktree concede un prestito

A quel punto LionRock decide di non rilevare l'Inter, così la famiglia Zhang deve cercare un nuovo partner, e lo trova nel fondo Oaktree che concede un prestito di 271 milioni di euro, con il quale viene liquidata Lion Rock, che però formalmente resta come socio. Perché, secondo quanto sostiene l'inchiesta di Report, l'Inter non comunica nel 2021 alla Federcalcio il cambio di azionariato, come da regolamento, e lo farà solo nel 2024. Pitts dice: "Non ho idea del motivo per cui la comunicazione non è stata effettuata". A maggio 2024 la proprietà cinese dell'Inter non onora il debito di 395 milioni con Oaktree, che assume la guida dell'Inter affermando di aver fornito le risorse necessarie per stabilizzare la situazione economica del club

Le parole del presidente Gravina

Sono stati intervistati, poi, anche il ministro Abodi e il numero uno della FIGC Gravina che ha spiegato: "Hanno avuto la possibilità di ricorrere a strumenti che la legge permette, però il debito si accumula e questo genera degli alert, ma sono alla pari di qualsiasi tipo di società di capitali".

La conclusione del conduttore Sigfrido Ranuncci sulle vicende societarie dell'Inter al termine del servizio è stata questa: "L'Inter è la società che più ha vinto negli ultimi anni, ma questo non è servito ad aggiustare le sue carte, anzi, Tom Pitts, numero due di LionRock, che è stato socio con il magnate cinese Zhang nella gestione dell'Inter, ci dice che nel 2021 l'Inter era sull'orlo del fallimento. Poi è intervenuto Oaktree, il fondo americano che ha messo 300 milioni di dollari. Sono serviti in parte per rilevare la quota proprio di LionRock e in parte per pagare i debiti del club. Qui c'è un mistero, perché LionRock è uscita nel 2021 dalla compagine societaria, tuttavia la comunicazione al mercato viene data solo nel 2024. Perché? Pitts non lo sa. Abbiamo chiesto agli attuali proprietari dell'Inter e hanno detto giustamente: avete rivolto la domanda alle persone sbagliate, dovete chiederlo a chi c'era prima. Insomma, se non altro è la mancanza di trasparenza il denominatore comune di tutta questa vicenda. Ci si chiede se è normale che chi controlla i conti o ha controllato i conti di una società, un semplice commercialista, possa essere l'autore di un'iniziativa autonoma e compilare un documento del genere. Anche questo, se vogliamo, rientra nella mancata trasparenza".