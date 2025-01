video suggerito

Inter agli ottavi di Champions, cosa serve per qualificarsi: risultati e combinazioni L’Inter agli ottavi di finale della Champions League 2024-2025, cosa serve ai nerazzurri di Simone Inzaghi per qualificarsi direttamente alla fase ad eliminazione diretta: i possibili risultati e combinazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter è uno dei pochi club che ha sempre navigato tra le prime otto della classifica del girone unico del nuovo format della Champions League 2024-2025 e cerca la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai play-off. I nerazzurri hanno totalizzato 13 punti in 6 partite, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta con 7 gol realizzati e uno subito (differenza reti di +6).

La squadra campione d'Italia in carica torna in campo per le ultime due sfide del girone unico contro Sparta Praga e Monaco: i nerazzurri hanno buone possibilità di chiudere la prima fase nella top 8 ma per concretizzare questa ipotesi c'è bisogno di fare due vittorie contro i cechi e i monegaschi. Potrebbe bastarne anche una, ma molto dipenderà dagli altri risultati e per essere sicuri sarebbe meglio vincerle entrambe.

Inter si qualifica agli ottavi se, cosa serve contro lo Sparta Praga

Con 19 punti la probabilità di entrare nel G8 della nuova Champions League è altissima, quindi battendo Sparta Praga e Monaco l'Inter sarebbe sicura di volare agli ottavi di finale. Potrebbe qualificarsi anche con 4 punti ma dopo la sconfitta di Leverkusen i nerazzurri non vogliono lasciare più niente al caso e l'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di centrare le due vittorie e chiudere con una sola sconfitta nel ‘girone unico'.

Cosa succede in caso di pari punti in classifica, chi passa

Con la nuova formula della Champions è probabile che due o più squadre arrivino a pari punti e rispetto al passato ci sono diverse novità in merito alla classifica avulsa secondo l'articolo 18: non c'è più il criterio degli scontri diretti, visto che non tutte le squadre affrontano le stesse avversarie (entra dal punto 6 per i club che si sono sfidati nel girone), ma i primi punti da tenere in considerazione sono la miglior differenza reti, il maggior numero di gol segnati e chi ha segnato di più in trasferta. Ecco tutti i criteri:

Miglior differenza reti nella fase campionato

Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

Maggior numero di vittorie nella fase campionato

Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato

Miglior differenza reti collettiva degli avversari nella fase di campionato

Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

Punti disciplina in base ai cartellini gialli e ai cartellini rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Ranking più alto