Insulta la sua stessa squadra durante la sosta del campionato e viene filmato: adesso rischia Ivan Toney rischia grosso. In un video apparso sui social si sente questo attaccante usare parole offensive per la squadra con cui gioca, e ora rischia grosso.

A cura di Alessio Morra

I campionati sono fermi a causa della pausa delle nazionali. Ogni società ha deciso di gestire questo piccolo break in modo differente, ma tutti i calciatori hanno avuto la possibilità di passare qualche giorno di riposo, ognuno ne ha approfittato come meglio ha creduto. Ma c'è stato un calciatore che durante una delle serate di relax, forse perché un po' alticcio, ha insultato la squadra per la quale gioca. Il video è finito rapidamente sui social e ora la sua stessa società sta indagando e sta cercando di capire cosa fare.

Ivan Toney non è forse un giocatore molto noto, ma lo scorso anno è stato determinante per la promozione del Brentford, che dopo decenni è tornato in Premier League. 31 gol in 45 partite. Un bomber vero, implacabile, che anche nel campionato inglese è riuscito a togliersi delle soddisfazioni, 6 gol finora con un club piccolo che sta cercando la salvezza. In questa pausa l'attaccante ha fatto una piccola vacanza e in una serata allegra il calciatore mentre è con un'amica dice una frase inequivocabile: "Vaffa***** Brentford", frase che viene registrata in un video, che galoppa sul web e giunge velocemente fino ai vertici del club di Londra, che ora non sa se multare il calciatore o addirittura cederlo, perché la tifoseria dei bianco-rossi non ha preso certo bene questa uscita.

Nel video si vede Toney dire due volte la frase incriminata, frase che pronuncia pure l'amica con cui è immortalato davanti la telecamera, e anzi riguardando meglio il video si nota che è prima l'amica a dire quelle parole offensive verso il Brentofrd. Cambia poco per Toney, che non avrà un ritorno semplice da Dubai. Un portavoce del club si è limitato a dire: "Il Brentford FC è a conoscenza del video e sta indagando". Qualcosa succederà e delle conseguenze per il bomber ci saranno.

Il calciatore inglese, che ha anche il passaporto della Giamaica, ha pubblicato un lungo post in cui ha parlato delle sue vacanze a Dubai e ha parlato di quel video e della sua gaffe. Toney si scusa profondamente con tutti i tifosi del Brentford, garantendo il massimo impegno per il team che ama e con cui vuole giocare per tutto il resto della stagione.