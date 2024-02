Insigne pazzo di Geolier: videochiamata dell’ex Napoli dopo il trionfo nella serata Cover di Sanremo Lorenzo Insigne ha postato su Instagram uno scatto della videochiamata fatta a Geolier e Gigi D’Alessio dopo il trionfo del rapper napoletano nelle Cover di Sanremo. L’ex capitano del Napoli ha poi paragonato Geolier, Gigi D’Alessio, Guè e Luchè al tridente con Mertens e Callejon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Da Sanremo a Toronto attraverso una videochiamata. La vittoria di Geolier nella serata delle cover sul palco dell'Ariston ha sorpreso anche Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli già nei giorni scorsi aveva mostrato profondo interesse per il Festival proprio per la presenza del cantante rapper napoletano impegnato in gara in questa 74esima edizione. Il fantasista partenopeo che oggi milita proprio nel Toronto FC, non poteva crederci quando ha visto che proprio Geolier ha trionfato nella serata delle cover cantando insieme a Gigi D'Alessio, Guè e Luchè.

Insieme hanno cantato un medley dal titolo "Strade" che l'ha dunque decretato vincitore nonostante qualche mugugno dell'Ariston. Proprio al termine della serata dal profilo Instagram di Insigne viene postata una foto all'interno di una story in cui l'ex capitano del Napoli è disteso a letto nella sua camera e sorridente saluta Geolier e Gigi D'Alessio in festa per questo incredibile successo. Una videochiamata tutta partenopea per celebrare una serata da incorniciare per Napoli e tutta la musica partenopea sorpresa dall'expolit di Geolier.

Insigne paragona il tridente composto da lui, Callejon e Mertens a quello visto sul palco dell'Ariston nella serata Cover di Sanremo.

Un cuore azzurro per ricordare chiaramente la passione per il Napoli – attuale campione d'Italia – che accomuna i tre. "I p'me, tu p' te" è già un successo e di certo Lorenzo Insigne non poteva non prendere parte in queste ore alle celebrazione per Geolier che ora si candida seriamente per arrivare fino in fondo a questo Festival. Insigne, grande fan di Geolier, nella serata dei duetti è voluto andare oltre. Il cantante, sul palco con Gigi D'Alessio e Luché (oltre a Gué, l'altro pezzo del gruppo assemblato per una sera), è riuscito a portarsi a casa la serata Cover.

E così Insigne vedendo i tre cantanti lì tutti insieme ha paragonato sui social quel ‘tridente del Festival' con quello che ha probabilmente avuto maggior successo negli anni recenti al Napoli, ovvero quello composto da lui, Callejon e Mertens. Insigne per tutta la serata nelle story su Instagram ha pubblicato video in cui mostra come stesse seguendo la diretta del Festival in streaming pubblicando anche il codice di voto per sostenere il rapper Geolier che alla fine ha realmente trionfato in maniera del tutto inaspettata.